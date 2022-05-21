День памяти Иоанна Богослова: красивые поздравления в картинках и открытках

В этот день запрещено ругаться, ссориться, проявлять неуважение, обманывать.

В субботу, 21 мая, православная церковь почитается память апостола Иоанна Богослова — младшего брата апостола Иакова и одного из самых любимых учеников Иисуса Христа. В церковном календаре этот праздник считается самым загадочным.

Святой апостол и евангелист Иоанн Богослов считается автором пяти книг Нового Завета: Евангелия от Иоанна, трех посланий и одного откровения. Святой присутствовал при Преображении Господнем, и именно ему Христос поручил заботу о Марии после его смерти.

В этот день принято печь специальные пироги, которыми нужно угощать соседей и обычных прохожих. Также 21 мая нужно проявлять искренность и милосердие и обязательно помогать нуждающимся.

"Телеграф" собрал самые красивые поздравления с праздником в картинках, открытках, а также в стихах.

Поздравления с Днем Иоанна Богослова 2022: картинки и открытки

Поздравления с Днем Иоанна Богослова 2022: стихи

У писателей свой покровитель,

Его имя — Иоанн Богослов.

Проповедник Христа, вдохновитель,

Движет им лишь вера в Бога, любовь.

Мы почтим в этот день его память,

Ведь она дорога и свята.

Пожелаем добра и любви вам,

С чистым сердцем быть к людям всегда!

***

Дарует исцеление

Смиренный ученик

В молитве Откровения,

На строках древних книг.

Пусть каждое издание,

Несет в себе посыл,

добро, любовь и знание,

Чтоб дух ваш не остыл.

***

Тебя поздравить хочется

В сей праздник православный!

Не знай ты одиночества,

И в теплый день, в день славный

Хочу, чтобы везение

Пришло и поселилось,

Чтоб лучшее мгновение

Пришло и воплотилось!

***

День Иоанна Богослова наступил,

И в этот праздник радости желаю!

Чтоб этот день любовь вам подарил,

И счастье пусть вовек не покидает!

Пусть к вам мечта, конечно же, придет,

И в новом дне желаньем воплотится!

Пусть искренность вас в этой жизни ждет,

Счастливое мгновенье – повторится!

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