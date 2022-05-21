День памяти Иоанна Богослова: красивые поздравления в картинках и открытках
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В этот день запрещено ругаться, ссориться, проявлять неуважение, обманывать.
В субботу, 21 мая, православная церковь почитается память апостола Иоанна Богослова — младшего брата апостола Иакова и одного из самых любимых учеников Иисуса Христа. В церковном календаре этот праздник считается самым загадочным.
Святой апостол и евангелист Иоанн Богослов считается автором пяти книг Нового Завета: Евангелия от Иоанна, трех посланий и одного откровения. Святой присутствовал при Преображении Господнем, и именно ему Христос поручил заботу о Марии после его смерти.
В этот день принято печь специальные пироги, которыми нужно угощать соседей и обычных прохожих. Также 21 мая нужно проявлять искренность и милосердие и обязательно помогать нуждающимся.
"Телеграф" собрал самые красивые поздравления с праздником в картинках, открытках, а также в стихах.
Поздравления с Днем Иоанна Богослова 2022: картинки и открытки
Поздравления с Днем Иоанна Богослова 2022: стихи
У писателей свой покровитель,
Его имя — Иоанн Богослов.
Проповедник Христа, вдохновитель,
Движет им лишь вера в Бога, любовь.
Мы почтим в этот день его память,
Ведь она дорога и свята.
Пожелаем добра и любви вам,
С чистым сердцем быть к людям всегда!
***
Дарует исцеление
Смиренный ученик
В молитве Откровения,
На строках древних книг.
Пусть каждое издание,
Несет в себе посыл,
добро, любовь и знание,
Чтоб дух ваш не остыл.
***
Тебя поздравить хочется
В сей праздник православный!
Не знай ты одиночества,
И в теплый день, в день славный
Хочу, чтобы везение
Пришло и поселилось,
Чтоб лучшее мгновение
Пришло и воплотилось!
***
День Иоанна Богослова наступил,
И в этот праздник радости желаю!
Чтоб этот день любовь вам подарил,
И счастье пусть вовек не покидает!
Пусть к вам мечта, конечно же, придет,
И в новом дне желаньем воплотится!
Пусть искренность вас в этой жизни ждет,
Счастливое мгновенье – повторится!
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