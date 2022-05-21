День пам’яті Іоанна Богослова: гарні привітання у картинках та листівках
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Цього дня заборонено сваритися, сваритися, виявляти неповагу, обманювати.
У суботу, 21 травня, православна церква вшановує пам’ять апостола Іоанна Богослова — молодшого брата апостола Якова та одного з найулюбленіших учнів Ісуса Христа. У церковному календарі це свято вважається найзагадковішим.
Святий апостол і євангеліст Іоан Богослов вважається автором п’яти книг Нового Завіту: Євангелія від Іоанна, трьох послань та одного одкровення. Святий був присутній у Преображенні Господньому, і саме йому Христос доручив турботу про Марію після його смерті.
Цього дня заведено пекти спеціальні пироги, якими потрібно пригощати сусідів та пересічних перехожих. Також 21 травня потрібно виявляти щирість і милосердя та обов’язково допомагати нужденним.
"Телеграф" зібрав найкрасивіші вітання зі святом у картинках, листівках, а також у віршах.
Привітання з Днем Іоанна Богослова 2022: картинки та листівки
Привітання з Днем Іоанна Богослова 2022 року: вірші
З днем Іоанна Богослова вітаю,
І радості хочу я побажати,
Нехай віра вашу душу очищає,
Любов буде серце наповнювати!
Хай вам удача головою киває,
І в житті в кожній справі пощастить,
Хай щастя ніколи не покидає,
І радість у вашому житті настає!
***
З Днем Іоанна Богослова
Хочу я тебе вітати,
І знову в це свято, і знову
Удачі я буду бажати.
Добра, і просто вірити в диво,
І щастя в житті випробувати.
Шукати любов скрізь і всюди,
І ніколи не втратити!
***
День Іоанна Богослова настав,
І в це свято радості бажаю!
Щоб цей день кохання вам подарував,
І щастя хай повік не покидає!
Нехай до вас мрія, звичайно ж, прийде,
І в новому дні втілиться!
Нехай щирість вас в цьому житті чекає,
Щаслива мить – повториться!
***
Сьогодні день святого Івана Богослова
Він нам про таємниці Біблії повідав
Сьогодні не повинні вимовляти поганого слова
Всі ті, хто в Бога свято в житті вірив
Радістю обличчя опромінені сьогодні
Нехай прибуде з вами Бог
І нехай слова святого Іоанна Богослова
Ніхто не забуде ні одно!
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