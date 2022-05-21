День пам’яті Іоанна Богослова: гарні привітання у картинках та листівках

Цього дня заборонено сваритися, сваритися, виявляти неповагу, обманювати.

У суботу, 21 травня, православна церква вшановує пам’ять апостола Іоанна Богослова — молодшого брата апостола Якова та одного з найулюбленіших учнів Ісуса Христа. У церковному календарі це свято вважається найзагадковішим.

Святий апостол і євангеліст Іоан Богослов вважається автором п’яти книг Нового Завіту: Євангелія від Іоанна, трьох послань та одного одкровення. Святий був присутній у Преображенні Господньому, і саме йому Христос доручив турботу про Марію після його смерті.

Цього дня заведено пекти спеціальні пироги, якими потрібно пригощати сусідів та пересічних перехожих. Також 21 травня потрібно виявляти щирість і милосердя та обов’язково допомагати нужденним.

"Телеграф" зібрав найкрасивіші вітання зі святом у картинках, листівках, а також у віршах.

Привітання з Днем Іоанна Богослова 2022: картинки та листівки

Привітання з Днем Іоанна Богослова 2022 року: вірші

З днем Іоанна Богослова вітаю,

І радості хочу я побажати,

Нехай віра вашу душу очищає,

Любов буде серце наповнювати!

Хай вам удача головою киває,

І в житті в кожній справі пощастить,

Хай щастя ніколи не покидає,

І радість у вашому житті настає!

***

З Днем Іоанна Богослова

Хочу я тебе вітати,

І знову в це свято, і знову

Удачі я буду бажати.

Добра, і просто вірити в диво,

І щастя в житті випробувати.

Шукати любов скрізь і всюди,

І ніколи не втратити!

***

День Іоанна Богослова настав,

І в це свято радості бажаю!

Щоб цей день кохання вам подарував,

І щастя хай повік не покидає!

Нехай до вас мрія, звичайно ж, прийде,

І в новому дні втілиться!

Нехай щирість вас в цьому житті чекає,

Щаслива мить – повториться!

***

Сьогодні день святого Івана Богослова

Він нам про таємниці Біблії повідав

Сьогодні не повинні вимовляти поганого слова

Всі ті, хто в Бога свято в житті вірив

Радістю обличчя опромінені сьогодні

Нехай прибуде з вами Бог

І нехай слова святого Іоанна Богослова

Ніхто не забуде ні одно!

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