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С днем ангела Ивана! Яркие поздравления с именинами в картинках и открытках

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Иван — достаточно распространенное мужское имя
Иван — достаточно распространенное мужское имя

Святые с именем Иван в 2022 году почитаются 298 раз.

В субботу, 21 мая, православная церковь почитается память апостола Иоанна Богослова, а это значит, что все мужчины, которых назвали в честь святого отмечают свои именины.

Святой апостол и евангелист Иоанн Богослов был младшим братом апостола Иакова и одним из самых любимых учеников Иисуса Христа. Именно ему было сын Божий доверил уход за своей матерью Марией, после своей смерти.

Имя Иван имеет библейское происхождение и древнееврейские корни. В переводе с еврейского языка означает "божье благоволение", "милость божья".

Иваны — волевые и сильные личности. Это самодостаточные и уверенные в себе мужчины, часто со сложным и противоречивым характером. Прямолинейные и редко идут на компромиссы. Иваны точно знают, чего хотят добиться в жизни и уверенно движутся к поставленной цели.

В честь именин Иванов "Телеграф" подобрал красивые открытки, картинки и поздравления в стихах и прозе.

Поздравления с именинами Ивана в картинках

Поздравления с именинами Ивана: стихи и проза

Иван, принимай поздравления,

Пожелать хочу в жизни везения,

Побед, процветания, успеха,

Побольше, весёлого смеха.

Всегда будь, душой коллектива,

Любовь, пускай будет красива,

Друзья, будут пусть всегда рядом,

И чтоб ты имел всё, что надо!

Ваня, сегодня твой день, сегодня твой праздник. Так пусть же сегодня удача улыбнётся тебе широкой улыбкой и подарит то, что ты так давно хотел. А ещё хочу пожелать простого человеческого счастья — светлого, безграничного, искреннего и постоянного.

С праздником тебя, Иван,

Желаю я идей фонтан.

Легко, чтоб планы воплощались,

Чтобы победы к тебе мчались.

Будь смелым, сильным и активным,

Будь интересным, позитивным.

Шагай вперед и верь в себя,

Пусть наградит тебя судьба.

Желаю, чтобы у тебя, Иван, все в жизни складывалось так, как ты сам того желаешь! Пусть успех и везение будут твоими верными спутниками! Желаю тебе и твоей семье безграничного счастья, искренней любви и отменного здоровья! И пускай радостная улыбка как можно чаще появляется на твоих устах!

Иван, мы желаем тебе от души

Чтоб только счастливыми были все дни,

Чтоб только прекрасными были мечты,

Чтоб только с улыбкой по жизни шёл ты.

Иван, поздравляю тебя! Следуй за своей мечтой, живи ярко и броско, люби себя и своих родных, будь благодарен каждому дню и смело воплощай все задуманное в жизнь. Желаю, чтобы помощь всегда исходила от близких и друзей и все проблемы решались по щелчку пальца!

Мы поздравляем искренне, Иван,

И от души желаем настроения,

Пусть будет полным твой карман,

А в жизни — сплошного везения!

Мужского здоровья и силы,

И доблести, счастья, успеха,

Друзья всегда верными были,

А в доме — уюта и смеха!

Дорогой Иван, с праздником! Желаю тебе феерического настроения, грандиозных планов и огромных достижений. Пусть все в твоей жизни будет гладко и спокойно. Пусть тебе повезет с любимой женщиной и с друзьями!

Больше поздравлений можно найти в нашей предыдущей подборке поздравлений с днем ангела Ивана.

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