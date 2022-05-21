С днем ангела Ивана! Яркие поздравления с именинами в картинках и открытках
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Святые с именем Иван в 2022 году почитаются 298 раз.
В субботу, 21 мая, православная церковь почитается память апостола Иоанна Богослова, а это значит, что все мужчины, которых назвали в честь святого отмечают свои именины.
Святой апостол и евангелист Иоанн Богослов был младшим братом апостола Иакова и одним из самых любимых учеников Иисуса Христа. Именно ему было сын Божий доверил уход за своей матерью Марией, после своей смерти.
Имя Иван имеет библейское происхождение и древнееврейские корни. В переводе с еврейского языка означает "божье благоволение", "милость божья".
Иваны — волевые и сильные личности. Это самодостаточные и уверенные в себе мужчины, часто со сложным и противоречивым характером. Прямолинейные и редко идут на компромиссы. Иваны точно знают, чего хотят добиться в жизни и уверенно движутся к поставленной цели.
В честь именин Иванов "Телеграф" подобрал красивые открытки, картинки и поздравления в стихах и прозе.
Поздравления с именинами Ивана в картинках
Поздравления с именинами Ивана: стихи и проза
Иван, принимай поздравления,
Пожелать хочу в жизни везения,
Побед, процветания, успеха,
Побольше, весёлого смеха.
Всегда будь, душой коллектива,
Любовь, пускай будет красива,
Друзья, будут пусть всегда рядом,
И чтоб ты имел всё, что надо!
Ваня, сегодня твой день, сегодня твой праздник. Так пусть же сегодня удача улыбнётся тебе широкой улыбкой и подарит то, что ты так давно хотел. А ещё хочу пожелать простого человеческого счастья — светлого, безграничного, искреннего и постоянного.
С праздником тебя, Иван,
Желаю я идей фонтан.
Легко, чтоб планы воплощались,
Чтобы победы к тебе мчались.
Будь смелым, сильным и активным,
Будь интересным, позитивным.
Шагай вперед и верь в себя,
Пусть наградит тебя судьба.
Желаю, чтобы у тебя, Иван, все в жизни складывалось так, как ты сам того желаешь! Пусть успех и везение будут твоими верными спутниками! Желаю тебе и твоей семье безграничного счастья, искренней любви и отменного здоровья! И пускай радостная улыбка как можно чаще появляется на твоих устах!
Иван, мы желаем тебе от души
Чтоб только счастливыми были все дни,
Чтоб только прекрасными были мечты,
Чтоб только с улыбкой по жизни шёл ты.
Иван, поздравляю тебя! Следуй за своей мечтой, живи ярко и броско, люби себя и своих родных, будь благодарен каждому дню и смело воплощай все задуманное в жизнь. Желаю, чтобы помощь всегда исходила от близких и друзей и все проблемы решались по щелчку пальца!
Мы поздравляем искренне, Иван,
И от души желаем настроения,
Пусть будет полным твой карман,
А в жизни — сплошного везения!
Мужского здоровья и силы,
И доблести, счастья, успеха,
Друзья всегда верными были,
А в доме — уюта и смеха!
Дорогой Иван, с праздником! Желаю тебе феерического настроения, грандиозных планов и огромных достижений. Пусть все в твоей жизни будет гладко и спокойно. Пусть тебе повезет с любимой женщиной и с друзьями!
Больше поздравлений можно найти в нашей предыдущей подборке поздравлений с днем ангела Ивана.