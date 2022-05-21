Із днем ангела Івана! Яскраві привітання з іменинами у картинках та листівках

Святі з ім’ям Іван у 2022 році шануються 298 разів.

У суботу, 21 травня, православна церква вшановується пам’ять апостола Іоанна Богослова, а це означає, що всі чоловіки, яких назвали на честь святого, відзначають свої іменини.

Святий апостол і євангеліст Іоанн Богослов був молодшим братом апостола Якова і одним із найулюбленіших учнів Ісуса Христа. Саме йому було син Божий довірив догляд за матір’ю Марією, після своєї смерті.

Ім’я Іван має біблійне походження та давньоєврейське коріння. У перекладі з єврейської мови означає "боже вподобання", "милість божа".

Івани — вольові та сильні особистості. Це самодостатні та впевнені в собі чоловіки, часто зі складним та суперечливим характером. Прямолінійні та рідко йдуть на компроміси. Івани точно знають, чого хочуть досягти життя і впевнено рухаються до поставленої мети.

На честь іменин Іванов "Телеграф" підібрав гарні листівки, картинки та привітання у віршах та прозі.

Привітання з іменинами Івана у картинках

Привітання з іменинами Івана: вірші та проза

Нехай у день твого святого, Ангел сил додасть до всього, Щоб життя не було сірим, Хай додасть наснаги й віри, Перемог на кожнім кроці, Досягати без вагання, З днем ангела, Іване, Прийми привітання!

Вітаю тебе з Днем Ангела. Нехай твій ангел-хранитель наділить тебе силою, сміливістю і розсудливістю, нехай дасть тобі віру, наполегливість і цілеспрямованість. Успіхів тобі у всіх твоїх починаннях!

Ти, Іван, у нас боєць, І в роботі молодець! Люблять всі тебе дівчата, Липнуть всі, немов ти м’ята, Ти в нас гордий, не здаєшся, На любов не піддаєшся! Хай завжди тобі везе, І в житті буде усе!

Вітаю з іменинами! Бажаю завжди знаходити спільну мову зі своїм ангелом! Щоб він тобі завжди й у всьому допомагав, а ти, своєю чергою, не змушував його за себе червоніти!

Вітаю із днем ангела, Іване, Бажаю тобі успіхів і процвітання, Хай доля зробить з тебе пана, І здійсняться сьогодні всі твої бажання!

Вітаю з Днем Ангела! Нехай твій небесний охоронець буде завжди з тобою поруч і у хвилини радості та у хвилини смутку, любові та розлучень, щохвилини, щосекунди. Коли ти впадеш, він – підніме, коли ти заплачеш – втішить, коли ти будеш радіти, він теж разом з тобою радітиме.

Хай кожен твій день буде схожий на диво, А доля хай буде безмежно щаслива, Хай здійсняться всі мрії та задуми всі, І все у житті буде на висоті!

Вітаю тебе, Ваню, з днем Ангела і бажаю, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі в усіх твоїх справах – домашніх і робочих, щоб всі твої починання були втілені в життя, щоб тебе завжди супроводжували удача, процвітання та успіх.

Більше поздоровлень можна знайти у нашій попередній добірці поздоровлень із днем ангела Івана.