Вознесение Господне 2022: красивые поздравления с праздником, картинки и открытки
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На Вознесение принято украшать свои дома свежей зеленью.
Великий праздник Вознесение Господне в 2022 году православные восточного обряда отмечают 2 июня. Этот праздник является одним из 12 главных церковных праздников, и посвящен событию, когда Иисус Христос вознесся на небо, завершив свое земное служение на 40-й день после своего воскрешения.
Отметим, что у праздника нет фиксированной даты, поэтому отмечается каждый год по-разному. Дата зависит от празднования Пасхи: его отмечают на 40-й день после Воскресения Христового.
"Телеграф" собрал для вас лучшие поздравления с праздником в стихах, смс и прозе, а также подготовил красочные картинки и открытки.
Поздравления с Вознесением Господним 2022: картинки и открытки
Поздравления с Вознесением Господним 2022: стихи и проза
С Вознесением Господним!
Пусть в душе сияет счастье,
И особенно сегодня
Все пусть станет получаться!
Вера пусть сопровождает
Вас всегда по жизни доброй,
А еще я вам желаю
Светлой радости огромной!
В большой праздник Вознесения Господня, желаю неугасимой надежды, веры в лучшее и чистой духовности. Пусть пример Иисуса освещает ваш путь, делает его истинно праведным и награждает любовью. Стремитесь быть лучше, чего бы это ни стоило!
Вознесение Господне
Время праздновать пришло,
Ведь со Светлой нашей Пасхи
Сорок дней уже прошло,
Вам желаю в этот праздник
Лишь достатка и тепла,
Благ и радостей, удачи,
В гору пусть идут дела!
Поздравляю с Вознесением! Пусть Господь охраняет вашу семью от зла и непогоды и дарит вам благополучие, любовь и благодать. Пусть на сердце будет светло и спокойно, а каждый день приносит радость и позитив!
Пускай Господне Вознесение
Несет достаток в каждый дом!
Желаю лада, вдохновения
И солнца в небе голубом!
Пускай душа будет чиста
И излучает ясный свет!
Вокруг царит пусть доброта,
Чтоб мир наш счастьем был согрет!
Мира и покоя Вашей семье, счастья, умиротворения и благодати. Будьте здоровы и спокойны, берегите душу от всякого зла. Спаси и сохрани вас Господь!
Вознесение Господне
Отмечает люд честной.
Пожелаю я сегодня,
Счастье чтоб вошло в дом твой!
Небеса чтоб одарили
Благодатью и добром,
Путь твой ангелы хранили,
И везло всегда, во всём!
Ранее "Телеграф" писал о том, какие религиозные праздники ждут христиан в июне 2022 года. Календарь великих церковных праздников — в нашем материале.