Вознесение Господне 2022: красивые поздравления с праздником, картинки и открытки

На Вознесение принято украшать свои дома свежей зеленью.

Великий праздник Вознесение Господне в 2022 году православные восточного обряда отмечают 2 июня. Этот праздник является одним из 12 главных церковных праздников, и посвящен событию, когда Иисус Христос вознесся на небо, завершив свое земное служение на 40-й день после своего воскрешения.

Отметим, что у праздника нет фиксированной даты, поэтому отмечается каждый год по-разному. Дата зависит от празднования Пасхи: его отмечают на 40-й день после Воскресения Христового.

"Телеграф" собрал для вас лучшие поздравления с праздником в стихах, смс и прозе, а также подготовил красочные картинки и открытки.

Поздравления с Вознесением Господним 2022: картинки и открытки

Поздравления с Вознесением Господним 2022: стихи и проза

С Вознесением Господним! Пусть в душе сияет счастье, И особенно сегодня Все пусть станет получаться! Вера пусть сопровождает Вас всегда по жизни доброй, А еще я вам желаю Светлой радости огромной!

В большой праздник Вознесения Господня, желаю неугасимой надежды, веры в лучшее и чистой духовности. Пусть пример Иисуса освещает ваш путь, делает его истинно праведным и награждает любовью. Стремитесь быть лучше, чего бы это ни стоило!

Вознесение Господне Время праздновать пришло, Ведь со Светлой нашей Пасхи Сорок дней уже прошло, Вам желаю в этот праздник Лишь достатка и тепла, Благ и радостей, удачи, В гору пусть идут дела!

Поздравляю с Вознесением! Пусть Господь охраняет вашу семью от зла ​​и непогоды и дарит вам благополучие, любовь и благодать. Пусть на сердце будет светло и спокойно, а каждый день приносит радость и позитив!

Пускай Господне Вознесение Несет достаток в каждый дом! Желаю лада, вдохновения И солнца в небе голубом! Пускай душа будет чиста И излучает ясный свет! Вокруг царит пусть доброта, Чтоб мир наш счастьем был согрет!

Мира и покоя Вашей семье, счастья, умиротворения и благодати. Будьте здоровы и спокойны, берегите душу от всякого зла. Спаси и сохрани вас Господь!

Вознесение Господне Отмечает люд честной. Пожелаю я сегодня, Счастье чтоб вошло в дом твой! Небеса чтоб одарили Благодатью и добром, Путь твой ангелы хранили, И везло всегда, во всём!

Ранее "Телеграф" писал о том, какие религиозные праздники ждут христиан в июне 2022 года. Календарь великих церковных праздников — в нашем материале.