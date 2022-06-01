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Вознесение Господне 2022: красивые поздравления с праздником, картинки и открытки

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
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Подборка красивых поздравлений на Вознесение Господне
Подборка красивых поздравлений на Вознесение Господне

На Вознесение принято украшать свои дома свежей зеленью.

Великий праздник Вознесение Господне в 2022 году православные восточного обряда отмечают 2 июня. Этот праздник является одним из 12 главных церковных праздников, и посвящен событию, когда Иисус Христос вознесся на небо, завершив свое земное служение на 40-й день после своего воскрешения.

Отметим, что у праздника нет фиксированной даты, поэтому отмечается каждый год по-разному. Дата зависит от празднования Пасхи: его отмечают на 40-й день после Воскресения Христового.

"Телеграф" собрал для вас лучшие поздравления с праздником в стихах, смс и прозе, а также подготовил красочные картинки и открытки.

Поздравления с Вознесением Господним 2022: картинки и открытки

Поздравления с Вознесением Господним 2022: стихи и проза

С Вознесением Господним!

Пусть в душе сияет счастье,

И особенно сегодня

Все пусть станет получаться!

Вера пусть сопровождает

Вас всегда по жизни доброй,

А еще я вам желаю

Светлой радости огромной!

В большой праздник Вознесения Господня, желаю неугасимой надежды, веры в лучшее и чистой духовности. Пусть пример Иисуса освещает ваш путь, делает его истинно праведным и награждает любовью. Стремитесь быть лучше, чего бы это ни стоило!

Вознесение Господне

Время праздновать пришло,

Ведь со Светлой нашей Пасхи

Сорок дней уже прошло,

Вам желаю в этот праздник

Лишь достатка и тепла,

Благ и радостей, удачи,

В гору пусть идут дела!

Поздравляю с Вознесением! Пусть Господь охраняет вашу семью от зла ​​и непогоды и дарит вам благополучие, любовь и благодать. Пусть на сердце будет светло и спокойно, а каждый день приносит радость и позитив!

Пускай Господне Вознесение

Несет достаток в каждый дом!

Желаю лада, вдохновения

И солнца в небе голубом!

Пускай душа будет чиста

И излучает ясный свет!

Вокруг царит пусть доброта,

Чтоб мир наш счастьем был согрет!

Мира и покоя Вашей семье, счастья, умиротворения и благодати. Будьте здоровы и спокойны, берегите душу от всякого зла. Спаси и сохрани вас Господь!

Вознесение Господне

Отмечает люд честной.

Пожелаю я сегодня,

Счастье чтоб вошло в дом твой!

Небеса чтоб одарили

Благодатью и добром,

Путь твой ангелы хранили,

И везло всегда, во всём!

Ранее "Телеграф" писал о том, какие религиозные праздники ждут христиан в июне 2022 года. Календарь великих церковных праздников — в нашем материале.

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#Поздравления #Вознесение Господне #Вознесение