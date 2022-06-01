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Вознесіння Господнє 2022: красиві привітання зі святом, картинки та листівки

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
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Добірка гарних поздоровлень на Вознесіння Господнє
Добірка гарних поздоровлень на Вознесіння Господнє

На Вознесіння прийнято прикрашати свої будинки свіжою зеленню.

Велике свято Вознесіння Господнє у 2022 році православні східного обряду відзначають 2 червня. Це свято є одним із 12 головних церковних свят, і присвячене події, коли Ісус Христос піднявся на небо, завершивши своє земне служіння, на 40-й день після свого воскресіння.

Зазначимо, що свято не має фіксованої дати, тому відзначається щороку по-різному. Дата залежить від святкування Великодня: його відзначають на 40-й день після Воскресіння Христового.

"Телеграф" зібрав для вас найкращі привітання зі святом у віршах, смс та прозі, а також підготував барвисті картинки та листівки.

Привітання з Вознесінням Господнім 2022: картинки та листівки

Привітання з Вознесінням Господнім 2022: вірші та проза

Зі святом сьогодні

Я вас всіх вітаю!

У свято Вознесіння

Здоров’я бажаю!

Бажаю вам щастя,

Надії й любові!

Завжди щоб Господь

Був у кожному слові!

У велике свято Вознесіння Господнього, бажаю невгасимої надії, віри в краще та чистої духовності. Нехай приклад Ісуса висвітлює ваш шлях, робить його істинно праведним і нагороджує любов’ю. Прагніть бути кращим, чого б це не коштувало!

Сьогодні — Вознесіння,

Хай щастя до вас прийде!

Тривога і сумнів

Нехай назавжди піде.

Нехай Господь наш справжній

Допоможе вам у всьому,

Живіть тільки думками

Ви чистими про нього!

Вітаю з Вознесінням! Нехай Господь охороняє вашу сім’ю від зла і негоди і дарує вам благополуччя, любов та благодать. Нехай на серці буде світло і спокійно, а щодня приносить радість та позитив!

Вознесіння Господнє на порозі –

День світлої надії та чудес.

Нехай зникнуть Ваші скорботи та тривоги,

А молитви долинуть до небес!

Миру та спокою Вашій сім’ї, щастя, умиротворення та благодаті. Будьте здорові та спокійні, бережіть душу від усякого зла. Врятуй і збережи вас Господь!

Вознесіння Господнє

Звістка прекрасну несе.

Нехай же з радістю сьогодні

Небо вам подарує усе!

Хай буде з вами щастя,

Примноживши благодать,

І тоді негоди всякі

Вас навіки оминуть!

Раніше "Телеграф" писав про те, які релігійні свята чекають на християн у червні 2022 року. Календар великих церковних свят – у нашому матеріалі.

Теги:
#Поздоровлення #Вознесіння Господнє #Вознесіння