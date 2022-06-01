Вознесіння Господнє 2022: красиві привітання зі святом, картинки та листівки
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На Вознесіння прийнято прикрашати свої будинки свіжою зеленню.
Велике свято Вознесіння Господнє у 2022 році православні східного обряду відзначають 2 червня. Це свято є одним із 12 головних церковних свят, і присвячене події, коли Ісус Христос піднявся на небо, завершивши своє земне служіння, на 40-й день після свого воскресіння.
Зазначимо, що свято не має фіксованої дати, тому відзначається щороку по-різному. Дата залежить від святкування Великодня: його відзначають на 40-й день після Воскресіння Христового.
"Телеграф" зібрав для вас найкращі привітання зі святом у віршах, смс та прозі, а також підготував барвисті картинки та листівки.
Привітання з Вознесінням Господнім 2022: картинки та листівки
Привітання з Вознесінням Господнім 2022: вірші та проза
Зі святом сьогодні
Я вас всіх вітаю!
У свято Вознесіння
Здоров’я бажаю!
Бажаю вам щастя,
Надії й любові!
Завжди щоб Господь
Був у кожному слові!
У велике свято Вознесіння Господнього, бажаю невгасимої надії, віри в краще та чистої духовності. Нехай приклад Ісуса висвітлює ваш шлях, робить його істинно праведним і нагороджує любов’ю. Прагніть бути кращим, чого б це не коштувало!
Сьогодні — Вознесіння,
Хай щастя до вас прийде!
Тривога і сумнів
Нехай назавжди піде.
Нехай Господь наш справжній
Допоможе вам у всьому,
Живіть тільки думками
Ви чистими про нього!
Вітаю з Вознесінням! Нехай Господь охороняє вашу сім’ю від зла і негоди і дарує вам благополуччя, любов та благодать. Нехай на серці буде світло і спокійно, а щодня приносить радість та позитив!
Вознесіння Господнє на порозі –
День світлої надії та чудес.
Нехай зникнуть Ваші скорботи та тривоги,
А молитви долинуть до небес!
Миру та спокою Вашій сім’ї, щастя, умиротворення та благодаті. Будьте здорові та спокійні, бережіть душу від усякого зла. Врятуй і збережи вас Господь!
Вознесіння Господнє
Звістка прекрасну несе.
Нехай же з радістю сьогодні
Небо вам подарує усе!
Хай буде з вами щастя,
Примноживши благодать,
І тоді негоди всякі
Вас навіки оминуть!
Раніше "Телеграф" писав про те, які релігійні свята чекають на християн у червні 2022 року. Календар великих церковних свят – у нашому матеріалі.