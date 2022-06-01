Вознесіння Господнє 2022: красиві привітання зі святом, картинки та листівки

На Вознесіння прийнято прикрашати свої будинки свіжою зеленню.

Велике свято Вознесіння Господнє у 2022 році православні східного обряду відзначають 2 червня. Це свято є одним із 12 головних церковних свят, і присвячене події, коли Ісус Христос піднявся на небо, завершивши своє земне служіння, на 40-й день після свого воскресіння.

Зазначимо, що свято не має фіксованої дати, тому відзначається щороку по-різному. Дата залежить від святкування Великодня: його відзначають на 40-й день після Воскресіння Христового.

"Телеграф" зібрав для вас найкращі привітання зі святом у віршах, смс та прозі, а також підготував барвисті картинки та листівки.

Привітання з Вознесінням Господнім 2022: картинки та листівки

Привітання з Вознесінням Господнім 2022: вірші та проза

Зі святом сьогодні Я вас всіх вітаю! У свято Вознесіння Здоров’я бажаю! Бажаю вам щастя, Надії й любові! Завжди щоб Господь Був у кожному слові!

У велике свято Вознесіння Господнього, бажаю невгасимої надії, віри в краще та чистої духовності. Нехай приклад Ісуса висвітлює ваш шлях, робить його істинно праведним і нагороджує любов’ю. Прагніть бути кращим, чого б це не коштувало!

Сьогодні — Вознесіння, Хай щастя до вас прийде! Тривога і сумнів Нехай назавжди піде. Нехай Господь наш справжній Допоможе вам у всьому, Живіть тільки думками Ви чистими про нього!

Вітаю з Вознесінням! Нехай Господь охороняє вашу сім’ю від зла і негоди і дарує вам благополуччя, любов та благодать. Нехай на серці буде світло і спокійно, а щодня приносить радість та позитив!

Вознесіння Господнє на порозі – День світлої надії та чудес. Нехай зникнуть Ваші скорботи та тривоги, А молитви долинуть до небес!

Миру та спокою Вашій сім’ї, щастя, умиротворення та благодаті. Будьте здорові та спокійні, бережіть душу від усякого зла. Врятуй і збережи вас Господь!

Вознесіння Господнє Звістка прекрасну несе. Нехай же з радістю сьогодні Небо вам подарує усе! Хай буде з вами щастя, Примноживши благодать, І тоді негоди всякі Вас навіки оминуть!

Раніше "Телеграф" писав про те, які релігійні свята чекають на християн у червні 2022 року. Календар великих церковних свят – у нашому матеріалі.