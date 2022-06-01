Короткие поздравления с Вознесением Господним: картинки и открытки

В народе верят, что с этого дня весна заканчивается и начинается переход к лету.

В четверг, 2 июня, православная церковь отмечает один из самых важных праздников в церковном календаре — Вознесение Господне. Дата праздника каждый год разная, и зависит от празднования Пасхи.

В этот день верующие вспоминают великое событие, когда спустя 40 дней после своего чудесного воскрешения, Сын Божий Иисус Христос вознесся в небо. Считается, что каждая молитва, произнесенная в этот день, будет услышана.

"Телеграф" собрал подборку красивых открыток и картинок, а также коротких поздравлений, которые вы сможете отправить всем своим друзьям, близким и родным.

Поздравления с Вознесением Господним 2022: картинки и открытки

Короткие поздравления с Вознесением Господним 2022

От всей души поздравляю со светлым днем ​​Вознесения Господне! Пусть ваш дом согреет солнце и лучи наполнят добром, радость, счастье! Желаю взаимопонимания, дружной семьи и крепкой любви!

Миром празднуем сегодня Вознесение Господне, В этот день весна кончается, Красно лето начинается, Поздравляю вас, желая Счастья, радости без края, Вера пусть ведет к прекрасному, Чтоб сиять вам солнцу ясному!

С Вознесением Господним! Пусть благодать войдет в ваш дом, пусть под радостный смех звучат праздничные тосты. Желаю вам уюта, тепла, достатка, душевной атмосферы и чудесного настроения. Пусть праздник наполнит душу покоем и светом!

С Вознесением Господнем, От души вас поздравляю. Под защитой божьей быть, Вам всегда, везде желаю. Вы живите мирно, тихо, Дары божьи уважайте. Научитесь жизнь ценить, Он все видит, это знайте!

В день Вознесения Господнего позволь пожелать тебе жить чувствами искренней любви, каждый день, получая благие вести, открывая свою душу новым надеждам и мечтам, посылая молитву о счастье и покое, храня добрую веру, не ведая страхов и неудач.

Уж лето позвала весна цветеньем. И счастьем нынче пышут душ сады. С Господним поздравляю Вознесеньем! Избавит Бог пускай от гнева и вражды! И светом веры в чудное спасенье Пусть озаряются земные ваши дни!

Поздравляю с Вознесением Господним. Желаю парить свободной жизнерадостной птичкой по просторам счастья. Желаю не терять веры, греть сердцем надежду и каждый день встречать с любовью. Желаю мира и добра, небесного благословения и славной жизни.

Ранее "Телеграф" писал о том, какие религиозные праздники ждут христиан в июне 2022 года. Календарь великих церковных праздников — в нашем материале.