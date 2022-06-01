Короткие поздравления с Вознесением Господним: картинки и открытки
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В народе верят, что с этого дня весна заканчивается и начинается переход к лету.
В четверг, 2 июня, православная церковь отмечает один из самых важных праздников в церковном календаре — Вознесение Господне. Дата праздника каждый год разная, и зависит от празднования Пасхи.
В этот день верующие вспоминают великое событие, когда спустя 40 дней после своего чудесного воскрешения, Сын Божий Иисус Христос вознесся в небо. Считается, что каждая молитва, произнесенная в этот день, будет услышана.
"Телеграф" собрал подборку красивых открыток и картинок, а также коротких поздравлений, которые вы сможете отправить всем своим друзьям, близким и родным.
Поздравления с Вознесением Господним 2022: картинки и открытки
Короткие поздравления с Вознесением Господним 2022
От всей души поздравляю со светлым днем Вознесения Господне! Пусть ваш дом согреет солнце и лучи наполнят добром, радость, счастье! Желаю взаимопонимания, дружной семьи и крепкой любви!
Миром празднуем сегодня
Вознесение Господне,
В этот день весна кончается,
Красно лето начинается,
Поздравляю вас, желая
Счастья, радости без края,
Вера пусть ведет к прекрасному,
Чтоб сиять вам солнцу ясному!
С Вознесением Господним! Пусть благодать войдет в ваш дом, пусть под радостный смех звучат праздничные тосты. Желаю вам уюта, тепла, достатка, душевной атмосферы и чудесного настроения. Пусть праздник наполнит душу покоем и светом!
С Вознесением Господнем,
От души вас поздравляю.
Под защитой божьей быть,
Вам всегда, везде желаю.
Вы живите мирно, тихо,
Дары божьи уважайте.
Научитесь жизнь ценить,
Он все видит, это знайте!
В день Вознесения Господнего позволь пожелать тебе жить чувствами искренней любви, каждый день, получая благие вести, открывая свою душу новым надеждам и мечтам, посылая молитву о счастье и покое, храня добрую веру, не ведая страхов и неудач.
Уж лето позвала весна цветеньем.
И счастьем нынче пышут душ сады.
С Господним поздравляю Вознесеньем!
Избавит Бог пускай от гнева и вражды!
И светом веры в чудное спасенье
Пусть озаряются земные ваши дни!
Поздравляю с Вознесением Господним. Желаю парить свободной жизнерадостной птичкой по просторам счастья. Желаю не терять веры, греть сердцем надежду и каждый день встречать с любовью. Желаю мира и добра, небесного благословения и славной жизни.
Ранее "Телеграф" писал о том, какие религиозные праздники ждут христиан в июне 2022 года. Календарь великих церковных праздников — в нашем материале.