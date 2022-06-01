Короткі привітання з Вознесінням Господнім: картинки та листівки

У народі вірять, що цього дня весна закінчується і починається перехід до літа.

У четвер, 2 червня, православна церква відзначає одне з найважливіших свят у церковному календарі — Вознесіння Господнє. Дата свята щороку різна і залежить від святкування Великодня.

Цього дня віряни згадують велику подію, коли через 40 днів після свого чудесного воскресіння Син Божий Ісус Христос піднявся в небо. Вважається, що кожну молитву, вимовлену цього дня, буде почуто.

"Телеграф" зібрав добірку гарних листівок та картинок, а також коротких привітань, які ви зможете надіслати всім своїм друзям, близьким та рідним.

Привітання з Вознесінням Господнім 2022: картинки та листівки

Короткі привітання з Вознесінням Господнім 2022

Від щирого серця вітаю зі світлим днем ​​Вознесіння Господнє! Нехай ваш будинок зігріє сонце і промені наповнять добром, радість, щастя! Бажаю порозуміння, дружної сім’ї та міцного кохання!

Вознесіння Господнє Звістка прекрасну несе. Нехай же з радістю сьогодні Небо вам подарує все: Хай буде з вами щастя, Примноживши благодать, Щоб усіляким негодам Вас навіки минути!

З Вознесінням Господнім! Нехай благодать увійде до вашої оселі, нехай під радісний сміх звучать святкові тости. Бажаю вам затишку, тепла, достатку, душевної атмосфери та чудового настрою. Нехай свято наповнить душу спокоєм та світлом!

Свято світле сьогодні — Вознесіння Господнє! І бажаю від душі — Ти вже в житті не гріши!

У день Вознесіння Господнього дозволь побажати тобі жити почуттями щирої любові, щодня, одержуючи добрі звістки, відкриваючи свою душу новим надіям і мріям, посилаючи молитву про щастя та спокій, зберігаючи добру віру, не знаючи страхів та невдач.

З святом вас вітаю Господнім Вознесінням! Вам бажаю настрою У цей день весняний, Щастя і любові великої! Нехай все буде добре!

Вітаю з Вознесінням Господнім. Бажаю ширяти вільною життєрадісною пташкою по просторах щастя. Бажаю не втрачати віри, гріти серцем надію та щодня зустрічати з любов’ю. Бажаю миру та добра, небесного благословення та славного життя.

Раніше "Телеграф" писав про те, які релігійні свята чекають на християн у червні 2022 року. Календар великих церковних свят – у нашому матеріалі.