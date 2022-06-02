Вознесение Господне 2022: яркие картинки и открытки на украинском языке

Не забудьте поздравить с днем Вознесения Господня своих родных и близких.

Ежегодно на 40 день после Пасхи, православная церковь отмечает один из 12 главных праздников — Вознесение Господне. Фиксированной даты у праздника нет, и в 2022 году этот праздник выпал на 2 июня.

В народе верят, что на Вознесение Господне, что Небеса раскрываются для всех христиан мира и каждая молитва, которая будет произнесена в этот день, будет услышана. Поэтому на Вознесение желательно сходить в церковь.

"Телеграф" приготовил подборку красивых открыток на украинском языке для поздравления своих близких и знакомых:

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Ранее "Телеграф" писал о том, какие религиозные праздники ждут христиан в июне 2022 года. Календарь великих церковных праздников — в нашем материале.