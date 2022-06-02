Вознесіння Господнє 2022: яскраві картинки та листівки українською

Не забудьте привітати з днем Вознесіння Господнього своїх рідних та близьких.

Щороку на 40 день після Великодня православна церква відзначає одне з 12 головних свят — Вознесіння Господнє. Фіксованої дати свято не має, і в 2022 році це свято випало на 2 червня.

У народі вірять, що на Вознесіння Господнє, що Небеса розкриваються для всіх християн світу і кожну молитву, яка буде проголошена цього дня, буде почута. Тому на Вознесіння бажано сходити до церкви.

"Телеграф" приготував добірку гарних листівок українською мовою для привітання своїх близьких та знайомих:

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