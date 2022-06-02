З Вознесінням Господнім! Красиві відеопривітання зі святом

Для віруючих Вознесіння Господнє це дуже важливий день.

У четвер, 2 червня, православна церква відзначає одне з найважливіших свят у церковному календарі — Вознесіння Господнє. Варто зазначити, що це свято постійно випадає на четвер, оскільки відзначається на 40-й день після Великодня.

У народі Вознесіння традиційно пов’язують із урожаєм, оскільки воно припадає на кінець весни – початок літа, період зміни сезонів у сільському господарстві.

У цей день люди бажають один одному світу, добробуту та душевних сил. Щоб ви могли привітати всіх своїх друзів, близьких та рідних "Телеграф" зібрав добірку гарних листівок та картинок, а також відеопривітань.

Читайте також: Категорія Привітання Короткі привітання з Вознесінням Господнім: картинки та листівки У народі вірять, що цього дня весна закінчується і починається перехід до літа.

Привітання з Вознесінням Господнім 2022: картинки та листівки

Відеопривітання з Вознесінням Господнім 2022

Раніше "Телеграф" писав про те, які релігійні свята чекають на християн у червні 2022 року. Календар великих церковних свят – у нашому матеріалі.