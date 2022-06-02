З Вознесінням Господнім! Красиві відеопривітання зі святом
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Для віруючих Вознесіння Господнє це дуже важливий день.
У четвер, 2 червня, православна церква відзначає одне з найважливіших свят у церковному календарі — Вознесіння Господнє. Варто зазначити, що це свято постійно випадає на четвер, оскільки відзначається на 40-й день після Великодня.
У народі Вознесіння традиційно пов’язують із урожаєм, оскільки воно припадає на кінець весни – початок літа, період зміни сезонів у сільському господарстві.
У цей день люди бажають один одному світу, добробуту та душевних сил. Щоб ви могли привітати всіх своїх друзів, близьких та рідних "Телеграф" зібрав добірку гарних листівок та картинок, а також відеопривітань.
Привітання з Вознесінням Господнім 2022: картинки та листівки
Відеопривітання з Вознесінням Господнім 2022
Раніше "Телеграф" писав про те, які релігійні свята чекають на християн у червні 2022 року. Календар великих церковних свят – у нашому матеріалі.