С Вознесением Господним! Красивые видеопоздравления с праздником

Для верующих Вознесение Господне — это очень важный день.

В четверг, 2 июня, православная церковь отмечает один из самых важных праздников в церковном календаре — Вознесение Господне. Стоит отметить, что этот праздник постоянно выпадает на четверг, так как отмечается на 40-й день после Пасхи.

В народе Вознесение традиционно связывают с урожаем, поскольку оно приходится на конец весны – начало лета, период смены сезонов в сельском хозяйстве.

В этот день люди желают друг другу мира, благополучия и душевных сил. Чтобы вы могли поздравить всех своих друзей, близких и родных "Телеграф" собрал подборку красивых открыток и картинок, а также видеопоздравлений.

Читайте также: Категория Поздравления Короткие поздравления с Вознесением Господним: картинки и открытки В народе верят, что с этого дня весна заканчивается и начинается переход к лету.

Поздравления с Вознесением Господним 2022: картинки и открытки

Видеопоздравления с Вознесением Господним 2022

Ранее "Телеграф" писал о том, какие религиозные праздники ждут христиан в июне 2022 года. Календарь великих церковных праздников — в нашем материале.