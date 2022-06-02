С Вознесением Господним! Красивые видеопоздравления с праздником
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Для верующих Вознесение Господне — это очень важный день.
В четверг, 2 июня, православная церковь отмечает один из самых важных праздников в церковном календаре — Вознесение Господне. Стоит отметить, что этот праздник постоянно выпадает на четверг, так как отмечается на 40-й день после Пасхи.
В народе Вознесение традиционно связывают с урожаем, поскольку оно приходится на конец весны – начало лета, период смены сезонов в сельском хозяйстве.
В этот день люди желают друг другу мира, благополучия и душевных сил. Чтобы вы могли поздравить всех своих друзей, близких и родных "Телеграф" собрал подборку красивых открыток и картинок, а также видеопоздравлений.
Поздравления с Вознесением Господним 2022: картинки и открытки
Видеопоздравления с Вознесением Господним 2022
Ранее "Телеграф" писал о том, какие религиозные праздники ждут христиан в июне 2022 года. Календарь великих церковных праздников — в нашем материале.