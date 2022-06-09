С днем друзей! Прикольные поздравления с праздником в картинках и открытках

Не забудьте поздравить своих друзей и подруг, сказав им как вы цените их дружбу.

В начале лета, 9 июня, весь мир отмечает один из самых очень добрых праздников, который посвящен дружбе — Международный день друзей. Отметим, что это неофициальный, однако очень популярный праздник, который празднуют в каждом уголке мира.

Международный день друзей – это напоминание все людям о важности человеческой дружбы. Кто был инициатором этого праздника — неизвестно, однако есть сведения, что впервые День друзей отметили в Америке в 1935 году. А это значит, что Дню друзей — 87 лет.

Обязательно поздравьте своих друзей с этим праздником, а еще лучше проведите его вместе. В честь этого события "Телеграф" решил собрать лучшие открытки и картинки с Днем друзей, чтобы вы могли отправить послание своим друзьям.

Поздравления с днем друзей 2022: картинки и открытки

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