З днем друзів! Прикольні привітання зі святом у картинках та листівках

Не забудьте привітати своїх друзів та подруг, сказавши їм як ви цінуєте їхню дружбу.

На початку літа, 9 червня, весь світ відзначає одне з найдобріших свят, присвячене дружбі — Міжнародний день друзів. Зазначимо, що це неофіційне, проте дуже популярне свято, яке святкують у кожному куточку світу.

Міжнародний день друзів – це нагадування людям про важливість людської дружби. Хто був ініціатором цього свята – невідомо, однак є відомості, що вперше День друзів відзначили в Америці у 1935 році. А це означає, що Дню друзів – 87 років.

Обов’язково привітайте своїх друзів із цим святом, а ще краще проведіть його разом. На честь цієї події "Телеграф" вирішив зібрати найкращі листівки та картинки з Днем друзів, щоб ви могли надіслати послання своїм друзям.

Привітання з днем друзів 2022: картинки та листівки

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