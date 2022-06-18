Красивые поздравления с Днем участкового 2022 в картинках и открытках
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Участковые офицеры — это первая инстанция при любых правонарушениях.
Среди праздников, которые отмечаются в июне, есть особенный день, который посвящен одной из самых ответственных и трудных профессий — 18 июня в Украине отмечается День участкового офицера полиции. Праздник был учрежден в 2004 году, согласно приказу Министра внутренних дел Украины.
Участковый — это очень ответственная и важная профессия, ведь именно они находятся ближе всего к людям, храня их спокойствие. Именно к участковым офицерам полиции обращаются в первую очередь, когда что-то случилось. Участковые — всегда находятся рядом с населением, работая и по будням и по праздникам, чтобы в любой момент прийти на помощь тем, кто в этом нуждается.
В честь этого праздника "Телеграф" собрал красивую подборку картинок и открыток с праздником, которые можно отправить в мессенджере вашим знакомым офицерам.
Поздравления с Днем участкового 2022: картинки и открытки
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