Красиві привітання з Днем дільничного 2022 року в картинках та листівках.

Дільничні офіцери — це перша інстанція за будь-яких правопорушень.

Серед свят, що відзначаються у червні, є особливий день, присвячений одній із найвідповідальніших та найважчих професій — 18 червня в Україні відзначається День дільничного офіцера поліції. Свято було засноване у 2004 році, згідно з наказом Міністра внутрішніх справ України.

Дільничний — це дуже відповідальна та важлива професія, адже саме вони знаходяться найближче до людей, оберігаючи їх спокій. Саме до дільничних офіцерів поліції звертаються насамперед, коли щось трапилося. Дільничні — завжди знаходяться поряд з населенням, працюючи і по буднях і святах, щоб будь-якої миті прийти на допомогу тим, хто цього потребує.

На честь цього свята "Телеграф" зібрав гарну добірку картинок та листівок зі святом, які можна відправити у месенджері вашим знайомим офіцерам.

Привітання з Днем дільничного 2022: картинки та листівки

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