С Днем молодежи 2022! Красочные открытки и картинки

Хотя с 2022 года День молодежи в Украине празднуют 12 августа, поздравить лишний раз молодых украинцев не составит труда

С целью поддержки инициативы молодежных объединений и организаций, в мире и Украине ежегодно отмечают День молодежи — праздник творчества и вдохновения, энергии и страсти, познания и самоутверждения, любви и романтики.

До 2022 года День молодежи в Украине отмечался в последнее воскресенье июня. В этом году праздник должен был выпасть на 26 июня, однако президент Владимир Зеленский с целью поддержки интеграции украинской молодежи в европейское сообщество, изменил в Украине дату празднования, перенеся ее на 12 августа, когда проводят Международный день молодежи во всем мире.

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Однако разве это мешает поздравить молодых людей дважды? "Телеграф" подготовил для читателей красивые открытки и картинки ко Дню молодежи, которые обязательно поднимут настроение молодым украинцев, особенно в условиях войны. Пожелайте близким мирного неба, добра и победы.

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Ранее "Телеграф" писал, какие государственные праздники отмечаются в конце июня 2022 года.