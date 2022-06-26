С Днем молодежи 2022! Красочные открытки и картинки
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Хотя с 2022 года День молодежи в Украине празднуют 12 августа, поздравить лишний раз молодых украинцев не составит труда
С целью поддержки инициативы молодежных объединений и организаций, в мире и Украине ежегодно отмечают День молодежи — праздник творчества и вдохновения, энергии и страсти, познания и самоутверждения, любви и романтики.
До 2022 года День молодежи в Украине отмечался в последнее воскресенье июня. В этом году праздник должен был выпасть на 26 июня, однако президент Владимир Зеленский с целью поддержки интеграции украинской молодежи в европейское сообщество, изменил в Украине дату празднования, перенеся ее на 12 августа, когда проводят Международный день молодежи во всем мире.
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Однако разве это мешает поздравить молодых людей дважды? "Телеграф" подготовил для читателей красивые открытки и картинки ко Дню молодежи, которые обязательно поднимут настроение молодым украинцев, особенно в условиях войны. Пожелайте близким мирного неба, добра и победы.
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