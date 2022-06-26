З Днем молоді 2022! Барвисті листівки та картинки

Хоча з 2022 року День молоді в Україні святкують 12 серпня, привітати зайвий раз молодих українців не важко

З метою підтримки ініціативи молодіжних об’єднань та організацій, у світі та Україні щорічно відзначають День молоді — свято творчості та натхнення, енергії та пристрасті, пізнання та самоствердження, кохання та романтики.

До 2022 року День молоді в Україні відзначався в останню неділю червня. Цього року свято мало випасти на 26 червня, проте президент Володимир Зеленський з метою підтримки інтеграції української молоді до європейської спільноти змінив в Україні дату святкування, перенісши її на 12 серпня, коли проводять Міжнародний день молоді у всьому світі.

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Однак, хіба це заважає привітати молодих людей двічі? "Телеграф" підготував для читачів гарні листівки та картинки до Дня молоді, які обов’язково піднімуть настрій молодим українців, особливо в умовах війни. Побажайте близьким мирного неба, добра та перемоги.

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Раніше "Телеграф" писав, які державні свята відзначаються наприкінці червня 2022 року.