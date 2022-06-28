С Днем Конституции Украины 2022! Самые лучшие открытки и картинки

"Телеграф" подготовил красивые открытки и картинки к празднику

Во вторник, 28 июня, Украина празднует День Конституции. Этот государственный праздник отмечается в годовщину принятия депутатами Верховной Рады Основного закона государства, состоявшегося в 1996 году, поэтому 2022-м Конституции Украины исполняется 26 лет.

Согласно Кодексу законов о труде, этот день в нашей стране нерабочий, однако из-за войны украинцы насладиться отдыхом не смогут — праздник в этом году считается рабочим днем, который оплачивается в обычном порядке.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

Специально для своих читателей "Телеграф" публикует подборку патриотических поздравлений с Днем Конституции Украины в открытках и картинках. Желаем всем украинцам мирного неба над головой и скорой победы!

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