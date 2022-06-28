Рус

З Днем Конституції України 2022! Найкращі листівки та картинки

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
170
День Конституції України 28 червня 2022 року
День Конституції України 28 червня 2022 року

"Телеграф" підготував гарні листівки та картинки до свята

У вівторок, 28 червня, Україна святкує День Конституції. Це державне свято відзначається у річницю прийняття депутатами Верховної Ради Основного закону держави, яке відбулося у 1996 році, тому 2022-го Конституції України виповнюється 26 років.

Згідно з Кодексом законів про працю, цей день у нашій країні неробочий, проте через війну українці насолодитися відпочинком не зможуть — цьогорічне свято вважається робочим днем, яке оплачується у звичайному порядку.

Чому росії не виграти війну проти України?

Спеціально для своїх читачів "Телеграф" публікує добірку патріотичних привітань із Днем Конституції України у листівках та картинках. Бажаємо всім українцям мирного неба над головою та швидкої перемоги!

листівка з днем конституції україни миру і процвітання
листівка з днем конституції україни мирного неба
листівка з днем конституції україни мирного неба над головою і рідної землі під ногами
листівка з днем конституції україни миру україні
листівка з днем конституції україни мирного неба

Раніше "Телеграф" розповідав, які церковні свята відзначаються у червні 2022 року.

Теги:
#Вітання #Свята #Листівки #День Конституції України