З Днем Конституції України 2022! Найкращі листівки та картинки

"Телеграф" підготував гарні листівки та картинки до свята

У вівторок, 28 червня, Україна святкує День Конституції. Це державне свято відзначається у річницю прийняття депутатами Верховної Ради Основного закону держави, яке відбулося у 1996 році, тому 2022-го Конституції України виповнюється 26 років.

Згідно з Кодексом законів про працю, цей день у нашій країні неробочий, проте через війну українці насолодитися відпочинком не зможуть — цьогорічне свято вважається робочим днем, яке оплачується у звичайному порядку.

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Спеціально для своїх читачів "Телеграф" публікує добірку патріотичних привітань із Днем Конституції України у листівках та картинках. Бажаємо всім українцям мирного неба над головою та швидкої перемоги!

Раніше "Телеграф" розповідав, які церковні свята відзначаються у червні 2022 року.