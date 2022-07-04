День полиции Украины: яркие поздравления с праздником в картинках и открытках
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Нацполиции Украины в 2022-м году исполняется 7 лет.
Уже с первый дней второго месяца лета, он "атакует" нас различными государственными праздниками и 4 июля свой профессиональный праздник отмечают украинские полицейские — День Национальной полиции. Отметим, что дата праздника фиксирована и не меняется из года в год.
Профессиональный праздник украинской Нацполиции относительно молодой праздник и в 2022-м году отмечается всего в 7-й раз. Впервые праздник был отмечен в 2015 году, ведь именно тогда и появилась новая украинская полиция. Сначала праздник отмечался 4 августа, но в 2018 год было принято решение перенести на 4 июля, ведь именно в эту дату, в 2015 году первые патрульные приняли присягу на Софийской площади в Киеве.
"Телеграф" поздравляет всех украинских полицейских с профессиональным праздником, а чтобы это могли сделать и вы, в этом материале мы собрали красивые поздравления с Днем Нацполиции в стихах, открытках и картинках.
Поздравления с Днем Нацполиции Украины 2022: картинки и открытки на украинском языке
Поздравления с Днем Нацполиции Украины 2022: стихи и проза
Дорогие наши стражи порядка! Вашими силами достигается безопасность граждан нашей страны. Пусть ваши трудовые будни будут спокойными, а в семьях царит мир и любовь.
Вам пожелать хочу, ребята,
Иметь достойную зарплату,
Надежных преданных подруг,
Звезд на погоны и заслуг.
Силы, доблести желаю
И заслуженных наград.
На пути к великой цели
Вам сломить все сто преград.
Поздравляю с Днём полиции в Украине. А пожелать хочу неимоверных сил и отваги, терпения и бодрого здоровья, преуспевающей деятельности и удачной борьбы с преступниками и нарушителями, семейного счастья и благосостояния.
Всем блюстителям порядка
Пожелаем жить в достатке,
Будней легких и без риска,
Чтоб преступность стала низкой.
Новых званий вам по службе,
Быть всегда во всеоружьи.
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"С Днем полиции, ребята!"
Доблестных украинских полицейских спешим поздравить с профессиональным праздником и пожелать новых достижений в работе и продвижении по служебной лестнице. Хочется, чтобы гражданам нашей страны жилось спокойно. Пусть станет меньше коррупции, а уровень преступности снижается с каждым днем! Оставайтесь достойными представителями своей доблестной профессии! С праздником!
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