День полиции Украины: яркие поздравления с праздником в картинках и открытках

Нацполиции Украины в 2022-м году исполняется 7 лет.

Уже с первый дней второго месяца лета, он "атакует" нас различными государственными праздниками и 4 июля свой профессиональный праздник отмечают украинские полицейские — День Национальной полиции. Отметим, что дата праздника фиксирована и не меняется из года в год.

Профессиональный праздник украинской Нацполиции относительно молодой праздник и в 2022-м году отмечается всего в 7-й раз. Впервые праздник был отмечен в 2015 году, ведь именно тогда и появилась новая украинская полиция. Сначала праздник отмечался 4 августа, но в 2018 год было принято решение перенести на 4 июля, ведь именно в эту дату, в 2015 году первые патрульные приняли присягу на Софийской площади в Киеве.

"Телеграф" поздравляет всех украинских полицейских с профессиональным праздником, а чтобы это могли сделать и вы, в этом материале мы собрали красивые поздравления с Днем Нацполиции в стихах, открытках и картинках.

Поздравления с Днем Нацполиции Украины 2022: картинки и открытки на украинском языке

Поздравления с Днем Нацполиции Украины 2022: стихи и проза

Дорогие наши стражи порядка! Вашими силами достигается безопасность граждан нашей страны. Пусть ваши трудовые будни будут спокойными, а в семьях царит мир и любовь.

Вам пожелать хочу, ребята, Иметь достойную зарплату, Надежных преданных подруг, Звезд на погоны и заслуг. Силы, доблести желаю И заслуженных наград. На пути к великой цели Вам сломить все сто преград.

Поздравляю с Днём полиции в Украине. А пожелать хочу неимоверных сил и отваги, терпения и бодрого здоровья, преуспевающей деятельности и удачной борьбы с преступниками и нарушителями, семейного счастья и благосостояния.

Всем блюстителям порядка Пожелаем жить в достатке, Будней легких и без риска, Чтоб преступность стала низкой. Новых званий вам по службе, Быть всегда во всеоружьи. Говорить сегодня рады: "С Днем полиции, ребята!"

Доблестных украинских полицейских спешим поздравить с профессиональным праздником и пожелать новых достижений в работе и продвижении по служебной лестнице. Хочется, чтобы гражданам нашей страны жилось спокойно. Пусть станет меньше коррупции, а уровень преступности снижается с каждым днем! Оставайтесь достойными представителями своей доблестной профессии! С праздником!

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