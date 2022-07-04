День поліції України: яскраві привітання зі святом у картинках та листівках
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Нацполіції України у 2022 році виповнюється 7 років.
Вже з перших днів другого місяця літа він "атакує" нас різними державними святами і 4 липня своє професійне свято відзначають українські поліцейські — День Національної поліції. Зазначимо, що дата свята фіксована і не змінюється рік у рік.
Професійне свято української Нацполіції достатньо молоде і у 2022-му році відзначається лише 7-й раз. Вперше свято відзначили у 2015 році, адже саме тоді і з’явилася нова українська поліція. Спочатку свято відзначалося 4 серпня, але у 2018 році було ухвалено рішення перенести на 4 липня, адже саме у цю дату, у 2015 році перші патрульні склали присягу на Софійській площі у Києві.
"Телеграф" вітає всіх українських поліцейських із професійним святом, а щоб це могли зробити і ви, у цьому матеріалі ми зібрали гарні привітання з Днем Нацполіції у віршах, листівках та картинках.
Привітання з Днем Нацполіції України 2022: картинки та листівки українською мовою
Привітання з Днем Нацполіції України 2022: вірші та проза
Дорогі наші правоохоронці! Вашими силами досягається безпека громадян нашої країни. Нехай ваші трудові будні будуть спокійними, а в сім’ях панує мир та любов.
Вітаємо зі святом професійним,
Бажаємо вам щастя та добра.
Нехай друга плече буде надійним,
А ваша хата — сповнена тепла.
Щоб завжди панував порядок,
Ніхто ніколи не бажав вам зла.
По житті щоб поруч був достаток,
А в серці — хазяйнувала лиш весна.
Вітаю з Днем поліції в Україні. А побажати хочу неймовірних сил і відваги, терпіння і бадьорого здоров'я, процвітаючої діяльності і вдалої боротьби зі злочинцями і порушниками, сімейного щастя і добробуту.
Нехай на плечі всядуться погони −
Відверто побажаю я тобі.
І з ворогом не буде перегонів,
Щоб службу свою впевнено нести,
Щоб небезпеки не було і духу,
Нових було багато перемог,
Щоби удача простягала руку,
Вітаєм, хлопці, бережи вас Бог!
Доблесних українських поліцейських поспішаємо привітати з професійним святом та побажати нових досягнень у роботі та просуванні службовими сходами. Хочеться, щоб громадянам нашої країни жилося спокійно. Нехай стане менше корупції, а рівень злочинності знижується з кожним днем! Залишайтеся гідними представниками своєї доблесної професії! Зі святом!
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