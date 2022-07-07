Короткие поздравления с праздником Ивана Купала 2022 своими словами

Известное поверье гласит, что в ночь на Ивана Купалу расцветает папоротник.

Ночь с 6 на 7 июля – одна из самых загадочных в году, ведь в этот период отмечается праздник Ивана Купала. В этот день, согласно верованиям наших предков, просыпается лесная нечисть — ведьмы, змеи, водяные, русалки, оборотни, — поэтому в купальскую ночь нельзя спать. Люди искренне верили, что в купальскую ночь вся окружающая природа наделяется чародейской силой, способна разговаривать и предсказывать будущее.

Этот древний праздник окутан мифами, обрядами и поверьями, а его история уходит в языческие времена. Однако с приходом христианства праздник приобрел новое значение.

Накануне праздника, по традиции, гадают, прыгают через костер, купаются и ищут клады. И обязательно поздравляют родных и друзей с этим веселым и мистическим праздником. "Телеграф" собрал подборку ярких поздравлений с праздником Ивана Купала в стихах и прозе, открытках и картинках.

Поздравления с Ивана Купала 2022: картинки и открытки

Короткие поздравления с Ивана Купала 2022

В день Ивана Купала от души пожелать хочу щедрости судьбы и пышности природы, чистой воды и яркого огня, душевного исцеления и бодрости тела, доброй удачи и благополучия на жизненном пути.

Пора купаться в водоемах, Иван Купала к нам пришел, Давайте петь и веселиться, Накроем мы огромный стол И всем в округе пожелаем Любви, здоровья, доброты, Уйдет из жизни все плохое, И скоро сбудутся мечты!

Поздравляю с Ивана Купала и от души желаю зажечь в своей душе тот самый — самый яркий огонёк надежды и пусть он приведёт тебя к заветной мечте, к большой любви, к доброму счастью, к настоящему чуду.

С Днём Ивана Купала! Пусть мечта в дом придёт, Чтоб семья процветала, Ждало счастье весь год. Солнце в сердце пусть светит, Расцветает любовь, И богатство заметно С каждым днём пусть растёт!

В праздник Ивана Купала от души желаю светлой радости души и искренней любви, доброго блага и счастливых мгновений жизни, невероятных чудес и волшебной удачи, красивой сказки жизни и великих событий.

Ранее "Телеграф" писал, как правильно гадать на Ивана Купала. Также о самых интересных гаданиях, которые можно провести в домашних условиях, — читайте в нашем материале.