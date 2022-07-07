Короткие поздравления с праздником Ивана Купала 2022 своими словами
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Известное поверье гласит, что в ночь на Ивана Купалу расцветает папоротник.
Ночь с 6 на 7 июля – одна из самых загадочных в году, ведь в этот период отмечается праздник Ивана Купала. В этот день, согласно верованиям наших предков, просыпается лесная нечисть — ведьмы, змеи, водяные, русалки, оборотни, — поэтому в купальскую ночь нельзя спать. Люди искренне верили, что в купальскую ночь вся окружающая природа наделяется чародейской силой, способна разговаривать и предсказывать будущее.
Этот древний праздник окутан мифами, обрядами и поверьями, а его история уходит в языческие времена. Однако с приходом христианства праздник приобрел новое значение.
Накануне праздника, по традиции, гадают, прыгают через костер, купаются и ищут клады. И обязательно поздравляют родных и друзей с этим веселым и мистическим праздником. "Телеграф" собрал подборку ярких поздравлений с праздником Ивана Купала в стихах и прозе, открытках и картинках.
Поздравления с Ивана Купала 2022: картинки и открытки
Короткие поздравления с Ивана Купала 2022
В день Ивана Купала от души пожелать хочу щедрости судьбы и пышности природы, чистой воды и яркого огня, душевного исцеления и бодрости тела, доброй удачи и благополучия на жизненном пути.
Пора купаться в водоемах,
Иван Купала к нам пришел,
Давайте петь и веселиться,
Накроем мы огромный стол
И всем в округе пожелаем
Любви, здоровья, доброты,
Уйдет из жизни все плохое,
И скоро сбудутся мечты!
Поздравляю с Ивана Купала и от души желаю зажечь в своей душе тот самый — самый яркий огонёк надежды и пусть он приведёт тебя к заветной мечте, к большой любви, к доброму счастью, к настоящему чуду.
С Днём Ивана Купала!
Пусть мечта в дом придёт,
Чтоб семья процветала,
Ждало счастье весь год.
Солнце в сердце пусть светит,
Расцветает любовь,
И богатство заметно
С каждым днём пусть растёт!
В праздник Ивана Купала от души желаю светлой радости души и искренней любви, доброго блага и счастливых мгновений жизни, невероятных чудес и волшебной удачи, красивой сказки жизни и великих событий.
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