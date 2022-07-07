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Короткие поздравления с праздником Ивана Купала 2022 своими словами

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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На Ивана Купала принято прыгать через костер
На Ивана Купала принято прыгать через костер

Известное поверье гласит, что в ночь на Ивана Купалу расцветает папоротник.

Ночь с 6 на 7 июля – одна из самых загадочных в году, ведь в этот период отмечается праздник Ивана Купала. В этот день, согласно верованиям наших предков, просыпается лесная нечисть — ведьмы, змеи, водяные, русалки, оборотни, — поэтому в купальскую ночь нельзя спать. Люди искренне верили, что в купальскую ночь вся окружающая природа наделяется чародейской силой, способна разговаривать и предсказывать будущее.

Этот древний праздник окутан мифами, обрядами и поверьями, а его история уходит в языческие времена. Однако с приходом христианства праздник приобрел новое значение.

Накануне праздника, по традиции, гадают, прыгают через костер, купаются и ищут клады. И обязательно поздравляют родных и друзей с этим веселым и мистическим праздником. "Телеграф" собрал подборку ярких поздравлений с праздником Ивана Купала в стихах и прозе, открытках и картинках.

Поздравления с Ивана Купала 2022: картинки и открытки

Поздравления с Ивана Купала 2022
Поздравления с Ивана Купала 2022
Поздравления с Ивана Купала 2022
Поздравления с Ивана Купала 2022
Поздравления с Ивана Купала 2022
Поздравления с Ивана Купала 2022
Поздравления с Ивана Купала 2022
Поздравления с Ивана Купала 2022

Короткие поздравления с Ивана Купала 2022

В день Ивана Купала от души пожелать хочу щедрости судьбы и пышности природы, чистой воды и яркого огня, душевного исцеления и бодрости тела, доброй удачи и благополучия на жизненном пути.

Пора купаться в водоемах,

Иван Купала к нам пришел,

Давайте петь и веселиться,

Накроем мы огромный стол

И всем в округе пожелаем

Любви, здоровья, доброты,

Уйдет из жизни все плохое,

И скоро сбудутся мечты!

Поздравляю с Ивана Купала и от души желаю зажечь в своей душе тот самый — самый яркий огонёк надежды и пусть он приведёт тебя к заветной мечте, к большой любви, к доброму счастью, к настоящему чуду.

С Днём Ивана Купала!

Пусть мечта в дом придёт,

Чтоб семья процветала,

Ждало счастье весь год.

Солнце в сердце пусть светит,

Расцветает любовь,

И богатство заметно

С каждым днём пусть растёт!

В праздник Ивана Купала от души желаю светлой радости души и искренней любви, доброго блага и счастливых мгновений жизни, невероятных чудес и волшебной удачи, красивой сказки жизни и великих событий.

Ранее "Телеграф" писал, как правильно гадать на Ивана Купала. Также о самых интересных гаданиях, которые можно провести в домашних условиях, — читайте в нашем материале.

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