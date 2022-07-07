Короткі привітання зі святом Івана Купала 2022 року своїми словами

Відоме повір’я говорить, що в ніч на Івана Купалу розквітає папороть.

Ніч з 6 на 7 липня – одна із найзагадковіших у році, адже у цей період відзначається свято Івана Купала. Цього дня, згідно з віруваннями наших предків, прокидається лісова погань — відьми, змії, водяні, русалки, перевертні, — тож у купальську ніч не можна спати. Люди щиро вірили, що в купальську ніч вся навколишня природа наділяється чарівною силою, здатна розмовляти та передбачати майбутнє.

Це стародавнє свято оповите міфами, обрядами та повір’ями, а його історія сягає язичницьких часів. Проте з приходом християнства свято набуло нового значення.

Напередодні свята, за традицією, ворожать, стрибають через багаття, купаються та шукають скарби. І обов’язково вітають рідних та друзів із цим веселим та містичним святом. "Телеграф" зібрав добірку яскравих привітань зі святом Івана Купала у віршах та прозі, листівках та картинках.

Привітання з Івана Купала 2022: картинки та листівки

Короткі привітання з Івана Купала 2022

У день Івана Купала від душі побажати хочу щедрості долі та пишності природи, чистої води та яскравого вогню, душевного зцілення та бадьорості тіла, доброго успіху та благополуччя на життєвому шляху.

На Івана на Купала Веселіше в світі стало! Сонце, яскравіше розгоряйся, Всіх теплом зігріти старайся!

Вітаю з Івана Купала і від душі бажаю запалити у своїй душі той самий — найяскравіший вогник надії і нехай він приведе тебе до заповітної мрії, великої любові, доброго щастя, справжнього дива.

На Купала – свято щастя, Свято вогнища й завзяття, Свято квітів і кохання Свято чистого купання Ми вінки кидаєм в воду І кружляєм в хороводі Заспіваємо пісень, Любим їх понад усе!

У свято Івана Купала від душі бажаю світлої радості душі та щирого кохання, доброго блага та щасливих миттєвостей життя, неймовірних чудес та чарівної удачі, гарної казки життя та великих подій.

Раніше "Телеграф" писав, як правильно гадати на Івана Купала. Також про найцікавіші ворожіння, які можна провести в домашніх умовах, читайте в нашому матеріалі.