З Івана Купала! Яскраві картинки, листівки та відеопривітання українською мовою

Добірка чудових та оригінальних привітань на свято Івана Купала.

У ніч з 6-го на 7-е липня відзначається одне з наймістичніших свят — Івана Купала. Це свято споконвіку відзначається весело і з розмахом, з ним пов’язано чимало звичаїв і традицій: розпалювання багать, купання у водоймах, плетіння вінків, а також пошук папоротей, що розквітають.

За традицією дівчата напередодні народних гулянь, плели вінки з різних трав та квітів, опускали його на воду із запаленими свічками та пускали за течією. Вважалося, що чим довше пливе вінок і горить свічка, тим щасливішим буде життя.

У цьому матеріалі "Телеграф" зібрав для вас яскраві картинки та листівки, а також милі відеопривітання зі святом Івана Купала, які ви можете надіслати своїм рідним, близьким, друзям та колегам.

Відеопривітання з Івана Купала 2022

Привітання з Івана Купала 2022: картинки та листівки

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