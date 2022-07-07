С Ивана Купала! Яркие картинки, открытки и видеопоздравления на украинском языке

Подборка замечательных и оригинальных поздравлений на праздник Ивана Купала.

В ночь с 6-го на 7-е июля отмечается один из самых мистических праздников — Ивана Купала. Этот праздник испокон веков отмечается весело и с размахом, с ним связано немало обычаев и традиций: разжигание костров, купание в водоемах, плетение венков, а также поиск расцветающих папоротников.

По традиции девушки накануне народных гуляний, плели венки из различных трав и цветов, опускали его на воду с зажженными свечами и пускали по течению. Считалось, что чем дольше плывет венок и горит свеча, тем счастливее у деушки жизнь будет.

В этом материале "Телеграф" собрал для вас яркие картинки и открытки, а также милые видеопоздравления с праздником Ивана Купала, которые вы можете отправить своим родным, близким, друзьям и коллегам.

Видеопоздравления с Ивана Купала 2022

Поздравления с Ивана Купала 2022: картинки и открытки

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