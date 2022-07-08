День семьи в Украине 2022: красивые открытки и картинки

Символом Дня семьи, любви и верности принято считать ромашку

В эту пятницу, 8 июля, согласно календарю праздников, в Украине отмечается День семьи, любви и верности.

Праздник приурочен ко Дню празднования памяти святых Петра и Февронии — православных покровителей семьи и брака. В день празднования принято заплетать венки из ромашек, которые в народе считаются символом этого праздника.

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День семьи очень важен для украинцев, особенно в условиях войны, когда каждый день погибают невинные люди из-за российского агрессора. Сейчас как никогда важно ценить время, проведенное с близкими людьми, и молиться, чтобы с ними все было хорошо.

"Телеграф" подготовил красивые поздравительные открытки и картинки ко Дню семьи 8 июля, которые вы можете отправить своим близким с помощью социальной сети или мессенджера.

Добавим, что в пятницу в западные области Украины вернутся грозы. Прогноз синоптиков на 8 июля — смотрите в нашем материале.