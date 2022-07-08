День сім’ї в Україні 2022: красиві листівки та картинки

Символом Дня сім’ї, любові та вірності заведено вважати ромашку

Цієї п’ятниці, 8 липня, згідно з календарем свят, в Україні відзначається День сім’ї, любові та вірності.

Свято приурочене до Дня святкування пам’яті святих Петра та Февронії – православних покровителів сім’ї та шлюбу. У день святкування заведено заплітати вінки з ромашок, які у народі вважаються символом цього свята.

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День сім’ї дуже важливий для українців, особливо в умовах війни, коли щодня гинуть безневинні люди через російського агресора. Зараз як ніколи важливо цінувати час, проведений із близькими людьми, і молитися, щоб з ними все було добре.

"Телеграф" підготував красиві вітальні листівки та картинки до Дня сім’ї 8 липня, які ви можете надіслати своїм близьким за допомогою соціальної мережі чи месенджера.

Додамо, що у п’ятницю до західних областей України повернуться грози. Прогноз синоптиків на 8 липня – дивіться у нашому матеріалі.