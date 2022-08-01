День Ильи 2022: поздравления в СМС, красочные открытки и картинки

День Ильи-пророка – очень важный православный праздник

День пророка Ильи, согласно церковному календарю, православные верующие отмечают ежегодно 2 августа. Этот год не исключение.

Илья — один из самых почитаемых пророков. Его считают покровителем плодородия. Верующие в этот день молятся перед иконами Ильи, просят его о хорошем урожае и семейном счастье.

2 августа принято посещать церковные богослужения и обращаться с молитвами к святому. После службы семьи собираются за праздничным столом.

В честь праздника "Телеграф" сделал подборку красивых стихов в СМС с Днем пророка Ильи, а также публикует открытки и картинки к празднику, которые вы можете отправить своим родным и друзьям в социальных сетях или мессенджерах.

Поздравления с Днем пророка Ильи в СМС и ярких открытках

В день священного пророка,

Православного Ильи,

Пожелаю счастья много,

Благодати в дни твои!

Пусть грехи дождями смоет,

И удача в жизнь войдёт,

Будет Бог всегда с тобою,

От всех бед убережёт!

Я вам желаю в день Ильин

Добра, удачи и здоровья,

Для счастья множество причин,

Пусть сердце полнится любовью!

Желаю, чтоб Илья хранил

Вас от печалей, бед и зла!

Чтобы в душе лишь мир царил,

Вам пожелать хочу тепла!

В день Ильи-пророка вам

Я желаю счастья.

Не пророчит пусть судьба

Беды и ненастья.

Пусть лишь добрые прогнозы

Будут в жизни вашей.

Будет пусть здоровье в теле,

Дом ваш — полной чашей.

В праздник, в День Ильи пророка,

Я желаю благ земных,

Мира, радости, достатка,

Мыслей только молодых.

В этот день все пожелания

Станут явью, точно знай.

Шли добра посыл огромный,

Никогда не унывай.

Напомним, что 14 августа отмечается Первый спас, который еще называют Маковеем. В этот день принято приносить в храмы так называемые маковейчики – букеты из трав, цветов и мака. Об истории важного праздника 14 августа ранее писал "Телеграф".