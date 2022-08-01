День Ильи 2022: поздравления в СМС, красочные открытки и картинки
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День Ильи-пророка – очень важный православный праздник
День пророка Ильи, согласно церковному календарю, православные верующие отмечают ежегодно 2 августа. Этот год не исключение.
Илья — один из самых почитаемых пророков. Его считают покровителем плодородия. Верующие в этот день молятся перед иконами Ильи, просят его о хорошем урожае и семейном счастье.
2 августа принято посещать церковные богослужения и обращаться с молитвами к святому. После службы семьи собираются за праздничным столом.
В честь праздника "Телеграф" сделал подборку красивых стихов в СМС с Днем пророка Ильи, а также публикует открытки и картинки к празднику, которые вы можете отправить своим родным и друзьям в социальных сетях или мессенджерах.
Поздравления с Днем пророка Ильи в СМС и ярких открытках
В день священного пророка,
Православного Ильи,
Пожелаю счастья много,
Благодати в дни твои!
Пусть грехи дождями смоет,
И удача в жизнь войдёт,
Будет Бог всегда с тобою,
От всех бед убережёт!
Я вам желаю в день Ильин
Добра, удачи и здоровья,
Для счастья множество причин,
Пусть сердце полнится любовью!
Желаю, чтоб Илья хранил
Вас от печалей, бед и зла!
Чтобы в душе лишь мир царил,
Вам пожелать хочу тепла!
В день Ильи-пророка вам
Я желаю счастья.
Не пророчит пусть судьба
Беды и ненастья.
Пусть лишь добрые прогнозы
Будут в жизни вашей.
Будет пусть здоровье в теле,
Дом ваш — полной чашей.
В праздник, в День Ильи пророка,
Я желаю благ земных,
Мира, радости, достатка,
Мыслей только молодых.
В этот день все пожелания
Станут явью, точно знай.
Шли добра посыл огромный,
Никогда не унывай.
Напомним, что 14 августа отмечается Первый спас, который еще называют Маковеем. В этот день принято приносить в храмы так называемые маковейчики – букеты из трав, цветов и мака. Об истории важного праздника 14 августа ранее писал "Телеграф".