День Іллі 2022: привітання в СМС, барвисті листівки та картинки
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 118
День Іллі-пророка – дуже важливе православне свято
День пророка Іллі, згідно з церковним календарем, православні віряни відзначають щороку 2 серпня. Цей рік не є винятком.
Ілля — один із найшанованіших пророків. Його вважають покровителем родючості. Віряни цього дня моляться перед іконами Іллі, просять його про гарний урожай та сімейне щастя.
2 серпня заведено відвідувати церковні богослужіння та звертатися з молитвами до святого. Після служби сім’ї збираються за святковим столом.
На честь свята "Телеграф" зробив добірку гарних віршів в СМС із Днем пророка Іллі, а також публікує листівки та картинки до свята, які ви можете надіслати своїм рідним та друзям у соціальних мережах чи месенджерах.
Привітання з Днем пророка Іллі в СМС та яскравих листівках
Пророк Ілля всю нечисть з неба проганяє,
І жар вогню він в них кидає,
Блискавка з величезною силою виблискує,
Всіх бісів, демонів вражає.
Сьогодні Ільїн день, вітаємо,
В здоров’ї жити довгі роки бажаємо,
Щоб будинок завжди був повною чашею,
Щоб все відмінно було в житті вашому!
У день нехай Іллі Пророка,
До мрії здійсниш ти потужні кроки,
й життя ніколи не буде сірим,
Господь укріпить силу віри!
З днем Іллі, вітаємо зі святом!
Бажаєм радості та сил,
Кохання ніжного й достатку,
І жити довго – до сивин!
Хай Ангел завжди поруч буде,
Та береже тебе від зла!
Твій шлях, хай світлим буде,
Здоров'я й сил! Щастя і добра!
Святий Ілля біди проганяє,
І від вірян відкидає,
Все зле блискавкою вражає!
З Днем Іллі вітаємо,
многая літа бажаємо,
Хай вдома буде повна чаша,
І квітне життя ваше!
Нагадаємо, що 14 серпня відзначається Перший спас, який ще називають Маковеєм. Цього дня заведено приносити до храмів так звані маківки – букети з трав, квітів та маку. Про історію важливого свята 14 серпня раніше писав "Телеграф".