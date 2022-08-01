День Іллі 2022: привітання в СМС, барвисті листівки та картинки

День Іллі-пророка – дуже важливе православне свято

День пророка Іллі, згідно з церковним календарем, православні віряни відзначають щороку 2 серпня. Цей рік не є винятком.

Ілля — один із найшанованіших пророків. Його вважають покровителем родючості. Віряни цього дня моляться перед іконами Іллі, просять його про гарний урожай та сімейне щастя.

2 серпня заведено відвідувати церковні богослужіння та звертатися з молитвами до святого. Після служби сім’ї збираються за святковим столом.

На честь свята "Телеграф" зробив добірку гарних віршів в СМС із Днем пророка Іллі, а також публікує листівки та картинки до свята, які ви можете надіслати своїм рідним та друзям у соціальних мережах чи месенджерах.

Привітання з Днем пророка Іллі в СМС та яскравих листівках

Пророк Ілля всю нечисть з неба проганяє,

І жар вогню він в них кидає,

Блискавка з величезною силою виблискує,

Всіх бісів, демонів вражає.

Сьогодні Ільїн день, вітаємо,

В здоров’ї жити довгі роки бажаємо,

Щоб будинок завжди був повною чашею,

Щоб все відмінно було в житті вашому!

У день нехай Іллі Пророка,

До мрії здійсниш ти потужні кроки,

й життя ніколи не буде сірим,

Господь укріпить силу віри!

З днем Іллі, вітаємо зі святом!

Бажаєм радості та сил,

Кохання ніжного й достатку,

І жити довго – до сивин!

Хай Ангел завжди поруч буде,

Та береже тебе від зла!

Твій шлях, хай світлим буде,

Здоров'я й сил! Щастя і добра!

Святий Ілля біди проганяє,

І від вірян відкидає,

Все зле блискавкою вражає!

З Днем Іллі вітаємо,

многая літа бажаємо,

Хай вдома буде повна чаша,

І квітне життя ваше!

Нагадаємо, що 14 серпня відзначається Перший спас, який ще називають Маковеєм. Цього дня заведено приносити до храмів так звані маківки – букети з трав, квітів та маку. Про історію важливого свята 14 серпня раніше писав "Телеграф".