С Днем войск связи ВСУ 2022! Трогательные открытки и картинки на украинском языке

Войска связи – это одно из важнейших частей армии Украины.

На календаре 8 августа, а это значит, что в Украине отмечается важный государственный праздник, посвященный украинской армии — День войск связи ВСУ. Каждый год праздник отмечается в один и тот же день.

История этого праздника берет свое начало еще в 1920 году, когда именно 8 августа в Киеве начали подготовку первые связисты, тем самым положив начало истории украинских войск связи. Спустя 9 лет после провозглашения независимости, в феврале 2000 года указом президента Леонида Кучмы был установлен День войск связи.

Заслуги связистов, особенно в военное время, невозможно переоценить, ведь именно они владеют все нужной информацией и передают ее по безопасным каналам. Также связисты помогают обезопасить жизнь своим сослуживцам, не давая врагу узнать о своих позициях и планах.

В честь праздника "Телеграф" сделал подборку поздравлений с Днем войск связи сил ВСУ в открытках и картинках на украинском языке, которыми вы можете поздравить своих знакомых, родных или друзей с их профессиональным праздником. Отправить поздравление можно в соцсети или мессенджере.

Поздравление с Днем войск связи ВСУ: картинки и открытки

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