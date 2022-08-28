Короткие поздравления с Успением Пресвятой Богородицы 2022 своими словами

По традиции в этот день заканчивается жатва и все готовятся к осени.

Ежегодно 28 августа православная церковь отмечает праздник Успения Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии, который часто называют Богородичной Пасхой. В этот день вспоминается окончание земной жизни Матери Иисуса и ее переход в Царство Небесное.

В этот день поздравления со светлым церковным праздником наполнят душу радостью и теплом. Поэтому "Телеграф" подготовил для вас красивые открытки и картинки с пожеланиями близким и знакомым, которые вы можете просто отправить в соцсети или мессенджере. Также предлагаем вам душевные поздравления в прозе.

Поздравление с Успением Пресвятой Богородицы 2022: картинки и открытки

Короткие поздравления с Успением Пресвятой Богородицы 2022 в прозе

Поздравляю с праздником Успения Пресвятой Богородицы. Желаю мира, любви, добра, благодати и счастья. Пусть Пресвятая Богородица помогает во всех хороших делах. Пусть твое сердце будет полно надежд без разочарований.

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Пусть в этот особенный день Святая Дева Мария будет внимательна к Вам и Вашей семье, защитит от бед, сбережет от слёз! Желаем здоровья и счастья, добрых мыслей, всех благ, и конечно, чтобы в душе царил покой!

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Мира и добра в Ваш дом, пусть солнце согревает, но не обжигает. Пусть хранит Вас ангел от тревог и бед. И пусть мольбы Пресвятой Богородице будут услышаны, пусть внемлет просьбам и исполнит заветные желания!

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С Успением Пресвятой Богородицы вас! Пусть в этот волшебный день небо над головой наполняется светом добра, чистоты и любви. Пусть в дома ваши войдут покой и благодать Божья. Да будут души ваши безгрешны. Мира и благоденствия вам!

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В Успение Пресвятой Богородицы поздравляю весь народ с праздником и желаю всем нам терпимости, мудрости, сосредоточенности, толерантности, уважения друг к другу, добросовестности и бережливости!

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие церковные праздники отмечаются в августе 2022 года.