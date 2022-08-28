Короткі привітання з Успінням Пресвятої Богородиці 2022 року своїми словами

За традицією цього дня закінчуються жнива та всі готуються до осені.

Щороку 28 серпня православна церква відзначає свято Успіння Пресвятої Богородиці та Приснодіви Марії, яке часто називають Богородичним Великоднем. Цього дня згадується закінчення земного життя Матері Ісуса та її перехід до Царства Небесного.

Цього дня привітання зі світлим церковним святом наповнять душу радістю та теплом. Тому "Телеграф" підготував для вас красиві листівки та картинки з побажаннями близьким та знайомим, які ви можете просто відправити у соцмережі чи месенджері. Також пропонуємо вам душевні поздоровлення у прозі.

Привітання з Успінням Пресвятої Богородиці 2022: картинки та листівки

Короткі привітання з Успінням Пресвятої Богородиці 2022 року у прозі

Вітаю зі святом Успіння Пресвятої Богородиці. Бажаю миру, любові, добра, благодаті та щастя. Нехай Пресвята Богородиця допомагає у всіх добрих справах. Нехай твоє серце буде сповнене надій без розчарувань.

***

Нехай у цей особливий день Свята Діва Марія буде уважна до Вас та Вашої родини, захистить від бід, збереже від сліз! Бажаємо здоров’я та щастя, добрих думок, усіх благ, і звичайно, щоб у душі панував спокій!

***

Миру та добра у Вашу оселю, нехай сонце зігріває, але не обпалює. Нехай зберігає Вас ангел від тривог та бід. І нехай благання Пресвятої Богородиці будуть почуті, нехай прислухається до прохань і виконає заповітні бажання!

***

З Успінням Пресвятої Богородиці вас! Нехай у цей чарівний день небо над головою наповнюється світлом добра, чистоти та любові. Нехай у ваші будинки увійдуть спокій і благодать Божа. Нехай будуть ваші душі безгрішні. Миру та благоденства вам!

***

В Успіння Пресвятої Богородиці вітаю весь народ зі святом та бажаю всім нам терпимості, мудрості, зосередженості, толерантності, поваги один до одного, сумлінності та ощадливості!

Раніше "Телеграф" розповідав, які церковні свята відзначаються у серпні 2022 року.