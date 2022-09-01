С первым осенним днем в 2022-м! Лучшие открытки и картинки с приходом золотой поры

Красивые картинки на первый день осени и месяца сентября

Сегодня наступил не только первый день нового месяца — сентября, но и первый день осеннего сезона.

Это должна была быть та золотая пора, когда каждому из нас со спокойствием в душе нужно было бы доставать теплые пледы, запасаться какао и смотреть любимые сериалы, когда за окном падают пожелтевшие листья. Однако войны все изменила, и теперь мы каждый день надеемся просто мирно прожить день, независимо от погоды и времени этого года.

За окном война с российским оккупантом, и об этом нельзя забывать. Не время сейчас расслабляться, однако и грустить постоянно так же не имеет смысла. Всем украинцам нужно поддерживать моральных дух и верить в победу, которая обязательно случится.

"Телеграф" собрал для читателей самые красочные открытки и картинки об осени, чтобы вам было что отправить близким людям в первый день сентября и подарить им надежду на мирное будущее.

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А пока осень будет постепенно забирать свои права у лета, пора бы подготовиться к холодам. О трендах одежды на осень-2022 "Телеграф" писал ранее.