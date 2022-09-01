З першим осіннім днем у 2022-му! Найкращі листівки та картинки з приходом золотої пори

Красиві картинки на перший день осені та місяця вересня

Сьогодні настав не лише перший день нового місяця — вересня, а й перший день осіннього сезону.

Це мала бути та золота пора, коли кожному з нас зі спокоєм у душі треба було б діставати теплі пледи, запасатися какао та дивитися улюблені серіали, коли за вікном падає пожовтіле листя. Однак війни все змінила, і тепер ми щодня сподіваємось просто мирно прожити день, незалежно від погоди та пори цього року.

За вікном війна з російським окупантом, і про це не можна забувати. Не час зараз розслаблятися, але й сумувати завжди так само немає сенсу. Всім українцям потрібно підтримувати моральний дух і вірити у перемогу, яка обов’язково станеться.

"Телеграф" зібрав для читачів найяскравіші листівки та картинки про осінь, щоб вам було що відправити близьким людям у перший день вересня та подарувати їм надію на мирне майбутнє.

Читайте також: Категорія Lifestyle Свята у вересні-2022: що відзначаємо та скільки вихідних буде в українців Розповідаємо, що Україна святкує та скільки відпочиває у першому осінньому місяці 2022 року

А поки осінь поступово забиратиме свої права у літа, настав час підготуватися до холодів. Про тренди одягу на осінь-2022 "Телеграф" писав раніше.