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З першим осіннім днем у 2022-му! Найкращі листівки та картинки з приходом золотої пори

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Автор
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Привітання з першим днем осені 2022 року
Привітання з першим днем осені 2022 року

Красиві картинки на перший день осені та місяця вересня

Сьогодні настав не лише перший день нового місяця — вересня, а й перший день осіннього сезону.

Це мала бути та золота пора, коли кожному з нас зі спокоєм у душі треба було б діставати теплі пледи, запасатися какао та дивитися улюблені серіали, коли за вікном падає пожовтіле листя. Однак війни все змінила, і тепер ми щодня сподіваємось просто мирно прожити день, незалежно від погоди та пори цього року.

За вікном війна з російським окупантом, і про це не можна забувати. Не час зараз розслаблятися, але й сумувати завжди так само немає сенсу. Всім українцям потрібно підтримувати моральний дух і вірити у перемогу, яка обов’язково станеться.

"Телеграф" зібрав для читачів найяскравіші листівки та картинки про осінь, щоб вам було що відправити близьким людям у перший день вересня та подарувати їм надію на мирне майбутнє.

листівка привіт осінь 2022
листівка з першим днем вересня 2022
листівка з початком осені 2022
листівка з початком осені 2022
листівка з першим днем осені 2022
листівка з першим днем осені 2022

А поки осінь поступово забиратиме свої права у літа, настав час підготуватися до холодів. Про тренди одягу на осінь-2022 "Телеграф" писав раніше.

Теги:
#Поздоровлення #Листівки #Перший день осені