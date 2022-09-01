День знаний-2022: праздничные открытки, картинки и пожелания на 1 сентября

Поздравляем с Днем знаний 1 сентября, в праздник детей, родителей и учителей.

Сегодня, 1 сентября, настал не только первый день осени, но еще и День знаний. Именно с него традиционно начинается новый учебный год.

"Телеграф" поздравляет с праздником учеников и их родителей, студентов и преподавателей в этот непростой день. Ведь стремление становиться грамотнее, умнее и лучше – очень важно для наших детей, а знания дают силу и уверенность в завтрашнем дне.

Несмотря на то, что в нашей стране продолжается страшная война, пусть у детей и взрослых в этот день будет праздник. Мы подготовили для вас красивые и милые поздравительные открытки с Днем знаний, яркие картинки и добрые слова пожеланий.

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