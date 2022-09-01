День знань-2022: святкові листівки, картинки та побажання на 1 вересня

Вітаємо з Днем знань 1 вересня, у свято дітей, батьків та вчителів!

Сьогодні, 1 вересня, настав не лише перший день осені, а ще й День знань. Саме з нього традиційно розпочинається новий навчальний рік.

"Телеграф" вітає зі святом учнів та їхніх батьків, студентів та викладачів у цей непростий день. Адже прагнення ставати грамотнішими, розумнішими і кращими – дуже важливе для наших дітей, а знання дають силу та впевненість у завтрашньому дні.

Незважаючи на те, що у нашій країні триває страшна війна, нехай у дітей та дорослих у цей день буде свято. Ми підготували для вас красиві та милі вітальні листівки з Днем знань, яскраві картинки та добрі слова побажань.

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