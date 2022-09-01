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С новым учебным годом-2022: большая подборка красивых открыток учителям

Автор
Ольга Княжевич
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С Днем знаний: картинки и поздравительные открытки учителям
С Днем знаний: картинки и поздравительные открытки учителям

1 сентября обязательно поздравьте любимых учителей с наступившим Днем знаний и началом учебного года!

Вот и настало 1 сентября – праздник всех школьников, первоклашек, выпускников, а также учителей. Сегодня День знаний, с которого традиционно начинается новый учебный год в украинских школах.

Увы, в нынешнем году праздник омрачен жестокими военными событиями, из-за которых далеко не все дети и учителя смогут встретиться в стенах родных школ. Многие начнут 2022 учебный год в режиме онлайн.

Пусть в этот день ваши преподаватели получат приятные поздравления, красивые открытки, яркие картинки и слова благодарности за свой труд, терпение и любовь к детям. "Телеграф" собрал для вас эффектные поздравительные открытки, которые вы можете адресовать любимым педагогам в День знаний 1 сентября.

Лучшие поздравления учителям в День знаний
Красивые картинки с началом учебного года для преподавателей
Поздравления педагогам с 1 сентября
Открытки и поздравления с первым днем учебного года
С 1 сентября: тематические картинки для любимых учителей
С Днем знаний 1 сентября и началом учебного года: открытки преподавателям
Дорогие учителя! С Днем знаний!

Ранее "Телеграф" публиковал праздничные открытки, картинки и пожелания на 1 сентября День знаний-2022

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