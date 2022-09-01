С новым учебным годом-2022: большая подборка красивых открыток учителям

1 сентября обязательно поздравьте любимых учителей с наступившим Днем знаний и началом учебного года!

Вот и настало 1 сентября – праздник всех школьников, первоклашек, выпускников, а также учителей. Сегодня День знаний, с которого традиционно начинается новый учебный год в украинских школах.

Увы, в нынешнем году праздник омрачен жестокими военными событиями, из-за которых далеко не все дети и учителя смогут встретиться в стенах родных школ. Многие начнут 2022 учебный год в режиме онлайн.

Пусть в этот день ваши преподаватели получат приятные поздравления, красивые открытки, яркие картинки и слова благодарности за свой труд, терпение и любовь к детям. "Телеграф" собрал для вас эффектные поздравительные открытки, которые вы можете адресовать любимым педагогам в День знаний 1 сентября.

Ранее "Телеграф" публиковал праздничные открытки, картинки и пожелания на 1 сентября День знаний-2022