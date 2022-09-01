З новим навчальним роком-2022: велика добірка гарних листівок вчителям

1 вересня обов’язково привітайте улюблених вчителів з Днем знань і початком навчального року!

Ось і настало 1 вересня – свято всіх школярів, першокласників, випускників та вчителів. Сьогодні День знань, з якого традиційно розпочинається новий навчальний рік в українських школах.

На жаль, цього року свято затьмарене жорстокими військовими подіями, через які далеко не всі діти та вчителі зможуть зустрітися у стінах рідних шкіл. Багато хто розпочне 2022 навчальний рік у режимі онлайн.

Нехай у цей день ваші викладачі отримають приємні привітання, гарні листівки, яскраві картинки та слова подяки за свою працю, терпіння та любов до дітей. "Телеграф" зібрав для вас ефектні листівки, які ви можете адресувати улюбленим педагогам у День знань 1 вересня.

Раніше "Телеграф" публікував святкові листівки, картинки та побажання на 1 вересня День знань-2022