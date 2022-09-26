Воздвижение Креста Господня 2022: красивые поздравления в картинках и открытках

Этот особенный день обладает чрезвычайно мощной энергетикой.

Во вторник, 27 сентября 2022 года, православные христиане отмечают Воздвижение Креста Господня. Это праздник, который относится к числу двенадцати наиболее важных – двунадесятых – церковных событий.

Приметы на Воздвижение Креста Господня гласят, что каждый человек сегодня обязательно должен помолиться, а также положено посетить храм, и принять участие в богослужении. Также нужно соблюдать пост.

К этому важному православному празднику "Телеграф" собрал для вас теплые и душевные поздравления в открытках и картинках, которые вы сможете отправить всем своим друзьям, родственникам и просто знакомым в соцсетях или мессенджерах.

Поздравления с Воздвижением Креста Господня 2022: картинки и открытки

Ранее "Телеграф" писал о государственных праздниках и выходных в сентябре 2022 года.