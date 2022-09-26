Воздвиження Хреста Господнього 2022: красиві привітання у картинках та листівках

Цей особливий день має надзвичайно потужну енергетику.

У вівторок, 27 вересня 2022 року, православні християни відзначають Воздвиження Хреста Господнього. Це свято, яке належить до дванадцяти найважливіших – дванадесятих – церковних подій.

Прикмети на Воздвиження Хреста Господнього свідчать, що кожна людина сьогодні обов’язково має помолитися, а також належить відвідати храм і взяти участь у богослужінні. Також потрібно дотримуватися посту.

До цього важливого православного свята "Телеграф" зібрав для вас теплі та душевні привітання у листівках та картинках, які ви зможете надіслати всім своїм друзям, родичам та просто знайомим у соцмережах чи месенджерах.

Привітання з Воздвиженням Хреста Господнього 2022: картинки та листівки

Раніше "Телеграф" писав про державні свята та вихідні у вересні 2022 року.