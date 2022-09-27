Короткие поздравления с Воздвижением Креста Господня 2022 в прозе, картинки и открытки

В этот день необходимо обязательно посетить церковь и помолиться.

Ежегодно, 27 сентября, православная церковь отмечает один из двенадцати главных праздников — Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Праздник посвящен двум важным событиям, связанным с Крестом, на котором распяли Иисуса Христа: его обретение, произошедшее в IV веке, и затем, через три века, "спасение" Креста императором Ираклием святыни из "персидского плена".

В этот день бесполезно начинать дела, потому что ничего путного из этого не выйдет. Запрещается употреблять в пищу рыбу, мясо, молочные продукты и яйца.

"Телеграф" подобрал для вас самые красивые поздравления в прозе, а также открытки и картинки к празднику 27 сентября, которыми вы можете поздравить своих близких в этот день.

Поздравления с Воздвижением Креста Господня 2022: картинки и открытки

Поздравления с Воздвижением Креста Господня 2022 в прозе

Со святым праздником! Мира в доме, благополучия в семье, ярких и искренних улыбок и душевных, теплых, добрых слов. Пусть Господь слышит и внемлет молитвам, оберегает от бед и невзгод. Счастья и тепла на сердце!

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В праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господнего хочу всем сердцем пожелать жить в благодати, мире, верной любви и доброй надежде. Пусть в твой дом стучатся только хорошие люди, только радостные вести, только счастливые дни.

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Пускай в этот праздничный день возликует ваша душа. Пускай ваши сердца наполнятся светом, добром и счастьем. Желаю, чтобы крепкая вера помогала вам в жизни, берегла от бед, неудач и разочарования. Поздравляю с воздвижением Честного и Животворящего Креста Господня!

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Желаю в душе всегда свет беречь, не испытывать зависти и злых мыслей. Пусть Бог хранит семью, дом и очаг от всех невзгод. И пусть крест на груди защищает от всех напастей. Желаю мира и счастья, чтобы все молитвы были услышаны.

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Поздравляю с праздником Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. Желаю огромного верного вечного счастья тебе и твоим близким, желаю неутомимой веры и самой светлой надежды, желаю неисчерпаемой любви сердца и непобедимой жажды делать добрые дела. Храни тебя Господь и пусть каждый день в жизни для тебя будет радостным, блаженным.

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