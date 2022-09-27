Короткі привітання з Воздвиженням Хреста Господнього 2022 у прозі, картинки та листівки

Цього дня необхідно обов’язково відвідати церкву та помолитися.

Щороку, 27 вересня, православна церква відзначає одне з дванадцяти головних свят — Воздвиження Чесного та Животворного Хреста Господнього. Свято присвячене двом важливим подіям, пов’язаним з Хрестом, на якому розіп’яли Ісуса Христа: його здобуття, що відбулося в IV столітті, і потім, через три століття, "порятунок" Хреста імператором Іраклієм святині з "перського полону".

Цього дня марно розпочинати справи, бо нічого путнього з цього не вийде. Забороняється вживати рибу, м’ясо, молочні продукти і яйця.

"Телеграф" підібрав для вас найкрасивіші привітання у прозі, а також листівки та картинки до свята 27 вересня, якими ви можете привітати своїх близьких цього дня.

Привітання з Воздвиженням Хреста Господнього 2022: картинки та листівки

Привітання з Воздвиженням Хреста Господнього 2022 року у прозі

Зі святим святом! Миру в будинку, добра доля в сім’ї, яскравих та щирих усмішок та душевних, теплих, добрих слів. Нехай Господь чує і прислухається до молитов, оберігає від бід і негараздів. Щастя та тепла на серці!

***

У свято Воздвиження Чесного і Життєдайного Хреста Господнього хочу всім серцем побажати жити у благодаті, світі, вірній любові та доброї надії. Нехай у твою хату стукають тільки добрі люди, тільки радісні вісті, тільки щасливі дні.

***

Нехай у цей святковий день зрадить ваша душа. Нехай ваші серця наповняться світлом, добром та щастям. Бажаю, щоб міцна віра допомагала вам у житті, берегла від бід, невдач та розчарування. Вітаю з Воздвиженням Чесного і Животворного Хреста Господнього!

***

Бажаю в душі завжди світло берегти, не відчувати заздрощів і злих думок. Нехай Бог зберігає сім’ю, дім та вогнище від усіх негараздів. І нехай хрест на грудях захищає від усіх напастей. Бажаю миру та щастя, щоб усі молитви були почуті.

***

Вітаю зі святом Воздвиження Чесного та Життєдайного Хреста Господнього. Бажаю величезного вірного вічного щастя тобі і твоїм близьким, бажаю невтомної віри та найсвітлішої надії, бажаю невичерпної любові серця та непереможної спраги робити добрі справи. Бережи тебе Господь і нехай щодня в житті буде для тебе радісним, блаженним.

Раніше "Телеграф" розповідав, які церковні свята відзначаються у серпні 2022 року.