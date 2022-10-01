С Днем пожилых людей 2022! Красивые открытки и картинки к празднику

Международный день пожилых людей отмечается ежегодно в первый день октября

В эту субботу, 1 октября, украинцы поздравляют друг друга не только с приходом нового осеннего месяца. В этот день в мире отмечают День пожилых людей.

Этот праздник был утвержден резолюцией ООН в 1990 году с целью привлечь внимание к проблемам пожилых людей, к их медицинскому и социальному обеспечению. В 2022 году Международный день пожилых людей отмечается в 32 раз.

"Телеграф" собрал для вас красочные открытки к этому празднику, чтобы вы могли напомнить своим бабушкам и дедушкам, как сильно вы их любите и цените.

Открытки с Днем пожилых людей 2022

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