З Днем людей похилого віку 2022! Красиві листівки та картинки до свята

Міжнародний день людей похилого віку відзначається щорічно в перший день жовтня

Цієї суботи, 1 жовтня, українці вітають один одного не лише з приходом нового осіннього місяця. Цього дня у світі відзначають День людей похилого віку.

Це свято було затверджено резолюцією ООН у 1990 році з метою привернути увагу до проблем людей похилого віку, до їх медичного та соціального забезпечення. У 2022 році Міжнародний день людей похилого віку відзначається в 32 раз.

"Телеграф" зібрав для вас барвисті листівки до цього свята, щоб ви могли нагадати своїм бабусям та дідусям, як сильно ви їх любите та цінуєте.

Листівки з Днем людей похилого віку 2022

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