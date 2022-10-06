Прикольные поздравления с днем рождения начальнице: картинки, проза и стихи
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Выберите самое позитивное поздравление с днем рождения начальнице с юмором, приколами и шутками.
День рождения коллеги – прекрасный повод для праздника и хорошего настроения. Особенно, если именинник – босс. И уж тем более, если торжество намечается у начальницы-женщины, у которой отличное чувство юмора.
"Телеграф" собрал для вас самые веселые, прикольные, позитивные и смешные поздравления с днем рождения начальнице. Они подарят классное настроение не только виновнице торжества, но и всему коллективу.
Стих прикольный с днем рождения начальнице
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Принимайте поздравления
В ваш прекрасный день рождения,
Вам, начальница, желаем
Колоссального терпения,
Быть в отличном настроении,
Всем оклады повышать,
И за промахи в работе
На ковер не вызывать.
С днем рождения начальнице: прикольные открытки и стихи
Креативное поздравление начальнице с днем рождения
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Сегодня мы к вам в кабинет
Без вызова явились сами,
Чтоб пожеланий наш букет
Вручить цветастыми стихами.
Пусть вами выбранный маршрут
Приводит всех к заветной цели.
Пускай сбывается все то,
Чего вы так давно хотели.
Здоровья, сил, терпения вам,
И пусть счастливые мгновения
И в личной жизни, и в труде
Случатся с вами. С днем рождения!
Как поздравить начальницу с днем рождения с юмором: картинки
Боссу-начальнице с днем рождения: прикольные и добрые стихи
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Примите поздравления,
Сегодня юбилей –
День Вашего рождения,
Прекраснейший из дней!
Вы – добрая начальница,
Хоть строгая весьма,
Достойная наставница
В любые времена!
Мы пожелаем искренне
Успехов и удач,
Побед безукоризненных,
Посильных вам задач,
В семье лишь понимания,
Без ссор, тревог и бед,
Тепла, добра, внимания
И счастья долгих лет!
Яркая открытка и прикольное поздравление с днем рождения начальнице
Ржачное поздравление начальнице своими словами
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С днем рождения, наш босс! В вас сокрыта такая сила, что даже мужчины приходят в замешательство и трепет.
Вы – гроза любой фирмы и авторитет среди работников. Желаем, чтоб у вас на все хватало сил и вдохновения!
Позитивное и прикольное поздравление начальнице-боссу: открытка
Эффектное и веселое поздравление леди-боссу с именинами в прозе
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С днем рождения поздравляю самую прекрасную начальницу!
От всего сердца желаю процветания во всех сферах жизни.
Чтобы свет красоты и молодости никогда не покидал вас!
Пусть мужской пол оглядывается и спотыкается, приговаривая: "Ах, какая шикарная дама!"
Пускай все у вас будет, словно в сказке, полные ларцы и дом, как дворец, и жизнь, как море при штиле.
С днем рождения!
Веселые и прикольные поздравления начальнице: открытки
Доброе и прикольное поздравление начальнице с днем рождения в стихах
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На день рождения пожелать хотим
Красивой женщине, начальнику от Бога
Легко отделом управлять своим,
Счастливей становиться год от года.
Чтоб коллектив носил вас на руках,
Чтоб вы не знали браков и провалов,
Чтоб звезды ярко вспыхнули в глазах,
И чтоб хвалили вас под звон бокалов!
С днем рождения начальнику-женщине: прикольные картинки
Классные слова и пожелания для начальницы-именинницы
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Наша многоуважаемая начальница, с днем рождения!
Пусть голова будет полна креативных идей, пусть деньги зарабатываются легко и без усилий,
пусть муж носит на руках, как принцессу из сказки, пусть дом будет полная чаша и пусть все мечты сбываются!
Ранее "Телеграф" публиковал красивые поздравления с днем рождения начальнику мужчине.