Прикольные поздравления с днем рождения начальнице: картинки, проза и стихи

Выберите самое позитивное поздравление с днем рождения начальнице с юмором, приколами и шутками.

День рождения коллеги – прекрасный повод для праздника и хорошего настроения. Особенно, если именинник – босс. И уж тем более, если торжество намечается у начальницы-женщины, у которой отличное чувство юмора.

"Телеграф" собрал для вас самые веселые, прикольные, позитивные и смешные поздравления с днем рождения начальнице. Они подарят классное настроение не только виновнице торжества, но и всему коллективу.

Стих прикольный с днем рождения начальнице

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Принимайте поздравления

В ваш прекрасный день рождения,

Вам, начальница, желаем

Колоссального терпения,

Быть в отличном настроении,

Всем оклады повышать,

И за промахи в работе

На ковер не вызывать.

С днем рождения начальнице: прикольные открытки и стихи

Креативное поздравление начальнице с днем рождения

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Сегодня мы к вам в кабинет

Без вызова явились сами,

Чтоб пожеланий наш букет

Вручить цветастыми стихами.

Пусть вами выбранный маршрут

Приводит всех к заветной цели.

Пускай сбывается все то,

Чего вы так давно хотели.

Здоровья, сил, терпения вам,

И пусть счастливые мгновения

И в личной жизни, и в труде

Случатся с вами. С днем рождения!

Как поздравить начальницу с днем рождения с юмором: картинки

Боссу-начальнице с днем рождения: прикольные и добрые стихи

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Примите поздравления,

Сегодня юбилей –

День Вашего рождения,

Прекраснейший из дней!

Вы – добрая начальница,

Хоть строгая весьма,

Достойная наставница

В любые времена!

Мы пожелаем искренне

Успехов и удач,

Побед безукоризненных,

Посильных вам задач,

В семье лишь понимания,

Без ссор, тревог и бед,

Тепла, добра, внимания

И счастья долгих лет!

Яркая открытка и прикольное поздравление с днем рождения начальнице

Ржачное поздравление начальнице своими словами

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С днем рождения, наш босс! В вас сокрыта такая сила, что даже мужчины приходят в замешательство и трепет.

Вы – гроза любой фирмы и авторитет среди работников. Желаем, чтоб у вас на все хватало сил и вдохновения!

Позитивное и прикольное поздравление начальнице-боссу: открытка

Эффектное и веселое поздравление леди-боссу с именинами в прозе

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С днем рождения поздравляю самую прекрасную начальницу!

От всего сердца желаю процветания во всех сферах жизни.

Чтобы свет красоты и молодости никогда не покидал вас!

Пусть мужской пол оглядывается и спотыкается, приговаривая: "Ах, какая шикарная дама!"

Пускай все у вас будет, словно в сказке, полные ларцы и дом, как дворец, и жизнь, как море при штиле.

С днем рождения!

Веселые и прикольные поздравления начальнице: открытки

Доброе и прикольное поздравление начальнице с днем рождения в стихах

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На день рождения пожелать хотим

Красивой женщине, начальнику от Бога

Легко отделом управлять своим,

Счастливей становиться год от года.

Чтоб коллектив носил вас на руках,

Чтоб вы не знали браков и провалов,

Чтоб звезды ярко вспыхнули в глазах,

И чтоб хвалили вас под звон бокалов!

С днем рождения начальнику-женщине: прикольные картинки

Классные слова и пожелания для начальницы-именинницы

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Наша многоуважаемая начальница, с днем рождения!

Пусть голова будет полна креативных идей, пусть деньги зарабатываются легко и без усилий,

пусть муж носит на руках, как принцессу из сказки, пусть дом будет полная чаша и пусть все мечты сбываются!

Ранее "Телеграф" публиковал красивые поздравления с днем рождения начальнику мужчине.