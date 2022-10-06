Прикольні привітання з днем народження начальниці: картинки, проза та вірші

Виберіть найпозитивніше вітання з днем народження начальниці з гумором, приколами та жартами.

День народження колеги – чудовий привід для свята та гарного настрою. Особливо, якщо іменинник – бос. І тим більше, якщо торжество намічається у начальниці-жінки, у якої чудове почуття гумору.

"Телеграф" зібрав для вас найвеселіші, прикольні, позитивні та смішні привітання з днем народження начальниці. Вони подарують класний настрій не лише винуватці урочистостей, а й усьому колективу.

Вірш прикольний з днем народження начальниці

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Ось тримайте привітання

У своє чудове свято,

Ми, начальниця, бажаймо

Вам терпіннячка багато,

Завжди мати гарний настрій,

Всім оклади піднімати,

І за промахи в роботі

Не журити й не кричати.

З днем народження начальниці: прикольні листівки та вірші

Креативне привітання начальниці з днем народження

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Сьогодні ми до вас у кабінет

Без виклику явились, як до мами,

Щоб щирих побажань легкий букет

Вручити дружньо гарними віршами.

Нехай же вами обраний маршрут

Веде до заповітної мети.

Нехай збувається все те,

Чого так сильно і давно хотіли ви!

Як привітати начальницю з днем народження з гумором: картинки

Босу-начальниці з днем народження: прикольні та добрі вірші

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З повагою та від душі

Вітаємо зі святом!

Бажаємо всіх благ в житті,

Роботи в кайф, добра багато!

Нехай здійсняється все те,

Що є у планах на майбутнє.

Любові світлої в сім’ї,

Сил вищих у житті присутніх!

Бажаємо від серця вам

Завзято, вміло керувати.

Від праці відчувати драйв,

Здобутків щирих вам багато!

Яскрава листівка та прикольне привітання з днем народження начальниці

Веселе привітання начальниці своїми словами

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З днем народження наш бос! У вас прихована така сила, що навіть чоловіки бентежать і тремтять.

Ви – гроза будь-якої фірми та авторитет серед працівників. Бажаємо, щоб у вас на все вистачало сил та натхнення!

Позитивне та прикольне привітання начальниці-босу: листівка

Ефектне та веселе привітання леді-босу з іменинами у прозі

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З днем народження вітаю найпрекраснішу начальницю!

Від щирого серця бажаю процвітання у всіх сферах життя.

Щоб світло краси та молодості ніколи не залишало вас!

Нехай чоловіча стать оглядається і спотикається, примовляючи: "Ах, яка шикарна дама!"

Нехай усе у вас буде, немов у казці, повні скриньки і дім, як палац, і життя, як море при штилі.

З Днем народження!

Веселі та прикольні привітання начальниці: листівки

Добре та прикольне привітання начальниці з днем народження у віршах

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Хай щасливо вам живеться,

Радість в дім рікою ллється,

Будуть легкими дороги,

Не турбують вас тривоги.

Хай Господь благословляє,

Вам здоров’я прибавляє.

Грошенят побільше майте,

У всіх справах процвітайте!

З днем народження начальницю-жінку: прикольні картинки

Класні слова та побажання для начальниці-іменинниці

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Наша шановна начальниця, з днем народження!

Нехай голова буде сповнена креативних ідей, нехай гроші заробляються легко та без зусиль,

нехай чоловік носить на руках, як принцесу з казки, нехай дім буде повна чаша, і нехай усі мрії збуваються!

Раніше "Телеграф" публікував гарні привітання з днем народження начальникові чоловіка.