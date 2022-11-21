День десантно-штурмовых войск ВСУ: душевные поздравления военным в картинках и открытках

Десантно-штурмовые войска — это наиболее мобильный род войск

Понедельник, 21 ноября, насыщенный праздниками день, ведь помимо Дня Свободы и Достоинства, в Украине свой профессиональній праздник отмечают герои нашей страны — военные из Десантно-штурмовых войск ВСУ. Эти смелые парни всегда первыми идут в бой и способны выполнить любую задачу в любых условиях. Не просто ведь так их девиз "Всегда первые".

Впервые праздник 21 ноября украинцы отметили совсем недавно — в 2017 году. До этого празднование проходило 2 августа, так же как и в странах СНГ. Однако Указом Президента Украины Петром Порошенко дата праздника была изменена.

Высокомобильные десантные войска Украины, в состав которых входят десантно-штурмовые, воздушно-десантные и аэромобильные части, представляют собой отдельный род войск, предназначены для ведения антитеррористических, миротворческих и специальных операций, действий в тылу противника, а также для выполнения заданий, которые не могут быть выполнены другими силами и средствами.

С начала полномасштабного вторжения в Украину бойцы из Десантно-штурмовых войск вместе с другими частями и подразделениями ВСУ героически противостоят российскому агрессору, ежедневно, кровью и потом, а иногда и ценой собственной жизни, освобождая нашу страну от захватчиков.

Обязательно поздравьте наших смелых героев с их праздником, пожелав им силы, выдержки и мирного неба. "Телеграф" составил подборку ярких поздравительных картинок и открыток, которые также можно отправить защитнику Украины.

Поздравления с Днем Десантно-штурмовых войск ВСУ: картинки и открытки

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