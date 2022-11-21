День десантно-штурмових військ ЗСУ: душевні привітання військовим у картинках та листівках

Десантно-штурмові війська — це найбільш мобільний рід військ

Понеділок, 21 листопада, насичений святами день, адже, окрім Дня Свободи та Гідності, в Україні своє професійне свято відзначають герої нашої країни — військові з Десантно-штурмових військ ЗСУ. Ці сміливі хлопці завжди першими йдуть у бій і здатні виконати будь-яке завдання у будь-яких умовах. Адже не просто так їх девіз "Завжди перші".

Вперше свято 21 листопада українці відзначили досить нещодавно — 2017 року. До цього святкування проходило 2 серпня, як і в країнах СНД. Проте Указом Президента України Петром Порошенком дату свята було змінено.

Високомобільні десантні війська України, до складу яких входять десантно-штурмові, повітряно-десантні та аеромобільні частини, є окремим родом військ, призначені для ведення антитерористичних, миротворчих та спеціальних операцій, дій у тилу противника, а також для виконання завдань, які не можуть бути виконані іншими силами та засобами.

З початку повномасштабного вторгнення в Україну бійці з Десантно-штурмових військ разом з іншими частинами та підрозділами ЗСУ героїчно протистоять російському агресору, щодня, кров’ю та згодом, а іноді й ціною власного життя, звільняючи нашу країну від загарбників.

Обов’язково привітайте наших сміливих героїв зі своїм святом, побажавши їм сили, витримки та мирного неба. "Телеграф" склав добірку яскравих вітальних картинок та листівок, які також можна надіслати захиснику України.

Привітання з Днем Десантно-штурмових військ ЗСУ: картинки та листівки

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