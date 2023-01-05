Поздравления сестре с днем рождения дочери: классные пожелания

Выберите для близких родственниц лучшие пожелания

В жизни человека есть праздники, которые нельзя пропускать. Одним из таких является день рождения племянницы. Очень важно не забывать своих близких, дарить им тепло. Ведь семья — одна из главных опор в жизни.

Если вы собираетесь поздравить сестру с днем рождения дочки, а нужные слова не приходят в голову, вам поможет подборка, которую подготовил "Телеграф". В ней вы найдете добрые и нежные пожелания, которые запомнятся маме именинницы надолго.

Поздравление сестре с днем рождения дочки

Дорогая моя сестра, поздравляю тебя с днем рождения дочурки! Пусть она растет самой здоровой и самой красивой. Пусть она радует своих мамочку и папочку достижениями и успехами! Легкого ей пути по жизни и преданных друзей!

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Сестричка, поздравляю с днем рождения твоей дочери! Пусть она с каждым годом становится все красивее и счастливее. Беды должны обходить ее стороной, а радость и успех непременно сопровождать по жизни. А тебе, сестричка, желаю быть примером для доченьки! И пусть у вас не будет никаких проблем!

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Сестра, поздравляю тебя с днем рождения дочурки! Хочу пожелать тебе сил, чтобы ты смогла вырастить и отлично ее воспитать. Будьте обе счастливы, любимы и веселы!

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Спешу поздравить дочку сестры с днем рождения! Моя племянница, моя радость, с днем рождения! Сегодня в честь твоих именин собралась вся семья. Желаем тебе здоровья, радости, смеха, успеха во всех сферах жизни. Пусть исполняются все-все твои мечты! Знай, что мы тебя очень ценим и любим!

Поздравить дочку сестры с днем рождения можно такими словами

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Моя драгоценная племянница! Ты невероятно быстро растешь! Хочу поздравить тебя с днем рождения и пожелать всего самого лучшего, что есть на планете. Верных друзей, счастья, любви, удачи, здоровья и исполнения желаний! У тебя все получится!

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Моя любимая племянница, с днем рождения! Знай, что я тебя сверхсильно люблю! Ты у меня такая умница и я желаю тебе головокружительного успеха во всем! Пусть жизнь твоя будет яркой как калейдоскоп. Будь самой любимой и счастливой.

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Племяшка, поздравляю с днюхой! Будь всегда такой же веселой, очаровательной и доброй! Не ругайся с мамой, а делись с ней секретиками. Пусть ничего вас не омрачает в этой жизни! Я вас люблю.

Ранее "Телеграф" публиковал поздравления с днем рождения взрослой дочери.